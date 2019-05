Geisler: Jeg tager ikke orlov i valgkampen

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 09. maj 2019 - 10:59

Onsdag meddelte Pele Broberg, at taletiden i Inatsisartut ikke skal bruges til at føre valgkamp, hvilket var forklaringen på, at han har søgt orlov frem til valgdagen den 5. juni. Det betyder, at han ikke vil modtage løn fra Inatsisartut i perioden.

Sofia Geisler oplyser derimod, at hun sagtens kan varetage sit hverv som Inatsisartut-medlem, samtidig med at hun fører valgkamp.

Stram styring

- Det kræver naturligvis en stram styring af min arbejdstid, men jeg er overbevist om, at det kan lade sig gøre, oplyser Sofia Geisler, der sidder i tre udvalg: Lov-, Uddanelse og Kultur samt udenrigsudvalget.

- Jeg er desuden medlem af Nordisk Råd, men rådets næste møde ligger først efter folketingsvalget, oplyser hun til Sermitsiaq.AG.

Orlov ved udrejse

Hvis det viser sig, at hun skal til valgmøder uden for Nuuk, som betyder, at hun ikke kan være til stede i Inatsisartut-salen, så vil hun bede om orlov i rejseperioden, så hun kommer til at betale af egen lomme.

- Jeg har ikke tænkt mig at svigte arbejdet i Inatsisartut og vil naturligvis udføre mine ordførerskaber og deltage i arbejdet med at lave de forskellige betænkninger. Havde et punkt på dagsordenen her på forårssamlingen, men den blev behandlet i går, understreger hun.