Geisler trækker flere forslag fra samling

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 10. februar 2021 - 13:23

Nye regler for gældstyngede fiskere og en national handllingsplan for at afhjælpe ordblindhed og læse/skrivevanskeligheder blandt befolkningen kommer ikke til debat under Vintersamlingen.

Sofia Geisler, der stod bag de to forespørgselsdebatter, forklarer, at hun under de nuværende omstændigheder, hvor valg-rumlen vil sætte sit præg på debatten i Inatsisartut ikke ønsker at få forslagene behandlet.

- Det handler ikke om, at jeg har skiftet standpunkt. Men jeg vil gerne sikre, at emnerne bliver debatteret på en ordentlig måde, lyder forklaringen fra IA-politikeren, der fastslår, at det er en beslutning hun alene har truffet.