GE: Hold dampen oppe

Redaktion Torsdag, 16. december 2021 - 14:53

Da Inatsisartut for nylig vedtog den omdiskuterede lov om forbud mod uran, var Grønlands Erhverv en markant stemme i debatten om lovforslaget. Det skriver avisen AG.

Organisationen advarede om, at lovens udvidede beføjelser til Naalakkersuisut sammen med andre forhold i den politiske situation herhjemme, kan sende et signal om ustabil lovgivning og et politisk ustabilt miljø. Og selvom loven handler om uran og minebranchen, kan andre erhvervssektorer frygte, at Naalakkersuisut vil ændre på rammevilkår og lovgivning efter at investorerne har sat deres penge i et erhvervsprojekt.

- Man kan tale om en uheldig præcedens, hvor man uden demokratisk proces kan indføre andre forbud (§2 i loven åbner op for senere indførelse af nul-tolerance overfor andre radioaktive mineraler uden at involvere Inatsisartut) på et ikke nærmere defineret område, eller man kan kriminalisere med tilbagevirkende kraft, påpeger direktør Christian Keldsen til AG.

