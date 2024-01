GE: Detailhandlen har en interesse i at sikre lave priser for kunderne

Oline Inuusuttoq Olsen Søndag, 28. januar 2024 - 08:15

Det står nu klart, at det er afgiften på sukker og sirup, som naalakkersuisoq for finanser og skatter Erik Jensen har afskaffet.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Hvor inatsisartuts finansudvalg den 11. januar 2024 godkendte ophævelsen af sukkerafgiften, som en del af naalakkersuisuts socialpakke, der også indeholder tiltag om at forhøje grænserne for aftrapning af boligsikringen per 1. januar 2024.

- Sukkerafgiften har igennem flere år været genstand for politisk opmærksomhed, og Naalakkersuisut regner med, at dens ophævelse vil have positive virkninger på borgernes daglige liv. Denne beslutning markerer et skridt i retning af at skabe en nemmere hverdag for vores borgere og styrke deres økonomiske muligheder. Dette dog naturligvis under forudsætning af, at detailhandlen regulerer sine priser, skrev Naalakkersuisoq for finanser og skatter Erik Jensen fredag den 12. januar i en pressemeddelelse.

