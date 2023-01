GE-undersøgelse: Virksomheder kæmper med ligestilling og lærlinge

Thomas Munk Veirum Onsdag, 04. januar 2023 - 07:44

I sin årlige undersøgelse af arbejdsmarkedet har Grønlands Erhverv for første gang spurgt virksomhederne om, hvordan det går med diversiteten af medarbejderne - herunder om det er ligestilling mellem kønnene.

Undersøgelsen konkluderer blandt andet, at der er forskel på intentioner og handling i en række virksomheder.

- Der er overvejende en interesse for problemstillingen, og det fremgår også af undersøgelsen, at den er ikke svært at arbejde med. Men for en række virksomheder er der er et hul mellem de gode intentioner og til den strukturerede måde at arbejde med problemet på, siger Christian Keldsen, direktør i Grønlands Erhverv.

Grønlands Erhverv er gået ind i emnet i forlængelse af en undersøgelse fra Ligestillingsrådet, der udkom i efteråret med titlen: ”Henter du kaffen”.

Sætter ny undersøgelse i gang

Nogle virksomheder oplyser i undersøgelsen, at de har så svært ved at skaffe arbejdskraft, at de må tage de kandidater, der er til rådighed og derfor ikke kan prioritere diversitet og ligestilling.

Christian Keldsen siger, at det er nødvendigt med mere viden på området og at Grønlands Erhverv arbejder på en undersøgelse, der sættes i gang her i januar, som vil gå i dybden med diversitet og ligestillingsspørgsmål.

- Der er nogle brancher, hvor der er et ligeligt rekrutteringsgrundlag, når der skal ansættes en leder, men der er også brancher, hvor det langtfra er tilfældet.

- Vi vil gerne have en nuanceret debat og se på de bagvedliggende årsager, siger Christian Keldsen.

1/3 har store udfordringer med at få lærlinge

Ifølge GEs undersøgelse mangler der omkring 1.100 medarbejdere i virksomhederne, og en af løsningerne kan være at uddanne flere lærlinge.

En tredjedel af de 121 virksomheder, der har besvaret undersøgelsen, anfører dog, at de har udfordringer med at få adgang til lærlinge.

Når først lærlinge er optaget er det desuden oplevelsen, at de er svære at fastholde og motivere til at gøre deres uddannelse færdig, konkluderer undersøgelsen.

Christian Keldsen siger, at der er en kultur for, at virksomheder strækker sig langt, når først en lærling er ansat, men at den sociale bagage, som mange unge har med, kan vise sig at være for ødelæggende. Han mener, at virksomhederne grundlæggende lever op til deres ansvar for at uddanne de unge:

Bøn til det offentlige: Begræns udsving i opgaver

- Virksomheder sørger for bolig, de kommer ofte og henter folk, for at de kan komme på arbejde, og mange arbejdsgivere er desuden engageret i folks familier for at få de unge mennesker igennem uddannelse, siger Christian Keldsen.

Direktøren tilføjer, at det også spiller ind, at der er en stor efterspørgsel også på ufaglært arbejdskraft, og det betyder, at de unge kan gå ud og tjene en god løn med det sammen uden først at skulle igennem flere år på en mindre lærlingeløn.

For at en virksomhed kan have lærlinge, skal der desuden være opgaver hele året, og det er ikke alle steder i Grønland, det er tilfældet ifølge GE. Det offentlige er en stor bygherre og opdragsgiver og mange steder i landet er afhængige af offentlige opgaver:

- Det offentlige er en stor spiller i Grønland - især på anlægsområdet, og det er vigtigt at begrænse udsvingene i opgaverne, så der kan sikres en kontinuitet, siger Christian Keldsen.