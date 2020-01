GE og SIK: Visse virksomheder underbetaler udenlandsk arbejdskraft

redaktionen Tirsdag, 14. januar 2020 - 17:27

- Desværre er der eksempler på, at virksomheder i visse brancher udnytter den udenlandske arbejdskraft med arbejdsdage på op til 12-13 timer, aflønning langt under overenskomstniveau, ingen overtidsbetaling eller tillæg for arbejde på søn- og helligdage og ingen pensionsindbetaling.

Det skriver formanden for lønmodtagerorganisationen, SIK, Jess G. Berthelsen, og direktør for Grønlands Erhverv Brian Buus Pedersen i en fælles pressemeddelelse.

Social dumping

- Det er helt uacceptabelt, mener SIK og Grønlands Erhverv.

Der er tale om social dumping, som sætter lønmodtagernes løn- og arbejdsvilkår under pres og undergraver de virksomheder og brancher, der tilbyder ordentlige forhold på arbejdsmarkedet, påpeges det.

- Det er social dumping, når den udenlandske arbejdskraft bliver udnyttet til at lave opgaver i Grønland til en langt lavere løn og ringere arbejdsforhold end deres grønlandske kolleger.

Unfair konkurrence

Når udlændinge ansættes i Grønland på ringere løn- og arbejdsvilkår, giver det problemer for de ansatte, der underbetales, siger de:

- Det giver også problemer for ansatte, der arbejder på overenskomstmæssige vilkår – fordi deres arbejde overtages af underbetalte udlændinge. Og problemer for de virksomheder, der overholder regler, overenskomster og almindelig anstændighed. Disse virksomheder bliver presset af unfair konkurrence. Endelig kan beskæftigelsen i samfundet blive ramt af underbetalt udenlandsk arbejdskraft, fordi grønlandske lønmodtagere risikerer at blive fyret.

Må ske i ordenlige vilkår

SIK og Grønlands Erhverv mener derfor, at arbejde udført i Grønland skal foregå efter grønlandske løn- og ansættelsesvilkår.

- Organisationerne understreger samtidig, at ansættelse af udenlandsk arbejdskraft er helt forståelig og nødvendig, hvis arbejdskraften ikke kan rekrutters lokalt, men det skal ske på ordentlige vilkår, lyder det fra Brian Buus Pedersen og Jess G. Berthelsen.