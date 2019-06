GE raser: Useriøs oliestratetgi

Redaktionen Onsdag, 26. juni 2019 - 08:03

‘Skinproces. Useriøs høringsrun­de. Igen, igen er høringsprocessen alt for kort’. Kritikken fra Grøn­lands Erhverv er kras.

Det skriver AG.

GE er utilfreds med, at organisationen kun får omkring tre uger til udtale sig om forslaget til en helt ny strategi for olie­ og gasudvinding.

­Departementet for Erhverv læg­er op til markante ændringer i hele reguleringen af olie­ og gas­ området. Måske skal der bruges trecifrede millionbeløb til at få gange i udvindingen af olie. Altså rigtigt mange offentlige penge. Men vi får ikke at vide, præcist til hvad. Kun at det vil vi kigge på senere. Politikerne sidder med et meget dårligt materiale mellem hænderne, når de skal træffe meget vigtige beslutninger for Grøn­lands fremtid, mener GE­-direktør Brian Buus Pedersen.

