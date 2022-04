GE i Qaqortoq: Vi skal have overblik over lufthavnsbyggeriet

Nina-Vivi Møller Andersen Onsdag, 27. april 2022 - 11:45

Spørgsmål om brug af lokal arbejdskraft og udbud af opgaver er nogle af de vigtigste spørgsmål til lufthavnsbyggeriet i Qaqortoq.

Byggeriet af lufthavnen er lige om hjørnet og Kalaallit Airports Domestic har indkaldt til borgermøde, i dag onsdag den 27. april.

Erik J. Nørskov, som er formand for Grønlands Erhverv Qaqortoq skal holde møde med den canadiske entreprenør Pennecon Heavy Civil, før borgermødet starter.

- Vi ønsker selvfølgelig åbenhed, ligesom man har gjort i Nuuk og Ilulissat med lufthavnsbyggerierne. Hvad har de af udbud, hvad har de af hensigt til at brug lokalarbejdskraft og hvad for nogle opgaver har de til de lokalevirksomheder? Det vil jeg gerne have svar på, og forhåbentlig får jeg positiv svar på det, siger Erik J. Nørskov fra Sermitsiaq.AG.

Håber på flere svar

Anlægget af den nye lufthavn i Qaqortoq er et stort projekt, ligesom lufthavnsbyggerierne i Ilulissat og Nuuk. Der skal springes flere tusinde tons klippe, som både skal knuses og flyttes.

Under borgermødet vil repræsentanter fra Pennecon Heavy Civil også deltage. Formanden for GE i Sydgrønland er spændt på, hvad selskabet har på hjertet.

- Det eneste, jeg har registreret, det er, at der lige pt er jobansøgning efter x-antal medarbejdere, som de søger. Så jeg går ud fra, at vi får et dybdegående svar på, hvad er det man agter at gøre, siger formand for Grønlands Erhverv i Qaqortoq.

Den lokale entreprenør, 60° North Greenland ApS håber, at den canadiske entreprenør vil bruge de lokale entreprenører, så skattepenge kan gøre gavn i kommunen.

- Brug lokalarbejdskraft

- Vi håber, at der kommer så meget lokalbeskæftigelse som overhovedet muligt. Hvis de lokale ikke bliver beskæftiget, så kommer der ikke så mange skattepenge ind, som kommunen ellers har hårdt brug for, siger administrerende direktør for 60° North Greenland ApS, Rasmus Christian Rasmussen til Sermitsiaq.AG.

60° North Greenland ApS har endnu ikke fået opgaver fra lufthavnsbyggeriet, men håber på, at der vil komme løbene opgaver. Det er ikke kun veje, lufthavnsbane eller den kommende terminal, som skal bygges. Entreprenørerne skal også trække flere kilometer af kabler ud til den kommende lufthavn, som ligger omkring otte kilometer væk fra byen.

60° North Greenland ApS håber, at der vil komme flere opgaver, indtil lufthavnen bliver bygget færdigt i 2025.

- Indtil videre har vi ikke fået dét vi gerne vil have, og det er vi jo selvfølgelig kede af. Men vi har til gengæld udlejet flere værelser til dem, indtil de får deres camp op. Det er stort set, det eneste vi har fået. Så vi håber, at de får brug for flere, så vi kan komme i gang, siger Rasmus Christian Rasmussen.

Borgermødet finder sted onsdag kl.18.30-21:00 i aulaen på Campus Kujalleq i Qaqortoq.