GE i Aasiaat giver hjælpende hånd til skoleelever

Lektiecafé, tømrer og elektrikere som vikarer på skolen, og forskellige virksomheder der stiller op til lektiecafé.

Det er blandt de ting, som Grønlands Erhvervs afdeling i Aasiaat har gjort for at løfte folkeskolen, oplyser formanden for afdelingen Ove Hansen til Sermitsiaq.AG.

- Vi ved, at der mangler lokal arbejdskraft, hvor der især er mangel på håndværkere, og at karaktererne er faldende blandt skoleeleverne. Derfor har vi kontaktet folkeskolen, om vi kan være med til at løfte niveauet, og det blev taget godt imod, og vi er glade for, at vi kan være med til at gøre en ekstra indsats for skolebørnene, siger han.

Stor succes

Når tømrer eller elektrikere er vikarer i timerne, bliver der givet masser af inputs om, hvad det er der skal til for at blive håndværker.

- Der bliver fortalt om, hvilke krav der bliver stillet, når man starter som for eksempel tømrer eller rørlægger. Polar Oil, Royal Greenland og Grønlandsbanken har også meldt sig ind og gøre en indsats, selv om de ikke er medlemmer i vores afdeling.

- Der er lektiehjælp én gang om ugen, og vi kalder den for lektiecafé, hvor der ud over lektier tilbydes kakao, te og småkager, og det har været en stor succes, lyder det fra Ove Hansen.

Virksomhedernes interesse

Ifølge Grønlands Erhvervs Facebookside er skoleinspektør Ajaaja Rosing glad for, at virksomheder viser interesse til skolebørnene:

- At mange mennesker uden for skolen tænker på os, på børnene. De interesserer sig for at løfte skolen. Det giver mig stor energi og fornyet viljestyrke. Jeg tror virkelig på, at vi om nogle år får Grønlands bedste skole. Vores rejse er kun lige startet, og jeg er overbevist om, at projektet kommer til at udvikle sig til noget større med tiden, siger skoleinspektøren i skolen Gammeqarfik.

