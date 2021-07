GE hilser grundig proces om ny fiskerilov velkommen

Jørgen Schultz-Nielsen Søndag, 25. juli 2021 - 11:14

På trods af at Fiskerikommissionen har været i gang i to år og ventes at præsentere sine anbefalinger for politikerne og befolkningen i august, så har Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst, Aqqaluaq B. Egede bebudet, at en ny fiskerilov tidligst vil komme på efterårssamlingen i 2022.

Det er Aqqaluaq B. Egede magtpåliggende, at oplægget fra Fiskerikommissionen bliver debatteret grundigt blandt fiskerne.

Den forlængede proces bliver hilst velkommen af direktøren for Grønlands Erhverv Christian Keldsen.

Langtidsholdbar lov

- Generelt er vi positive overfor at man går grundigt til processen omkring en fiskerilov, så der forhåbentlig kommer en langtidsholdbar lov ud af forløbet, siger GE-direktøren.

- Hvis erhvervet ikke føler, at de er blevet hørt i processen og nu får mulighed for det, er der større chance for en gennembearbejdet lov, hvor erhvervslivet er eller får en følelse af at være medvirkende i processen, fastslår Christian Keldsen.

Aqqaluaq B. Egede har oplyst, at fiskeridepartementet har planer om at arrangere et seminar for fiskeribranchen, hvor Fiskerikommissionens anbefalinger bliver præsenteret.