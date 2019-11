GE om folkeskolen: Vores børn fortjener en bedre fremtid

redaktionen Søndag, 17. november 2019 - 13:20

Det bliver gang på gang dokumenteret, at alt for mange børn ikke er rustede til at tage sig en uddannelse efter endt folkeskole. Et af de nok klareste eksempler er, at der lige nu sidder mere end 2.500 unge mennesker udenfor systemet. De er ikke i gang med nogen uddannelse, de er ikke registreret som arbejdssøgende og modtager derfor heller ikke offentlige arbejdsløshedshjælp, skriver Sermitsiaq.

Reaktionerne på, hvorfor det går så skidt for børn og unge mennesker, som politikere og andre ynder at kalde Grønlands fremtid, er som regel, at ”der må være noget galt med folkeskolen”, og at ”forældrene ikke følger barnets skolegang”.

Men GE´s tilgang til mulige løsninger for en bedre fremtid for børnene er ikke at pege ad nogen eller noget, men at få flere til at bakke op om lederne og lærerne på folkeskolen for netop at gøre folkeskolen bedre til at ruste børnene til en sikker fremtid.

GE peger på fire muligheder:

Alle skoler skal have dygtige ledere

Undervisningen skal have et højt fagligt niveau

Alle børnene skal gå i moderne skoler

Der skal indføres differentieret undervisning

