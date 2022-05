GE og DI styrker og forlænger samarbejdet

Merete Lindstrøm Mandag, 30. maj 2022 - 16:30

Grønlands Erhverv (GE) og Dansk Industri (DI) har en tæt relation, og har med en ny samarbejdsaftale netop gjort den endnu tættere, Det skriver GE i en pressemeddelelse.

DI´s direktør, Lars Sandahl Sørensen, har efter Future Greenland 2022 erhvervskonferencen, i en artikel i Altinget d. 25. maj 2022 givet et rammende bud på, hvor Grønland passende kan lægge sit fokus og hvilke muligheder og udfordringer han ser.

Vel at mærke et udsyn baseret på en tæt og mangeårig relation til Grønland.

Den nye aftale omhandler: Byggeri

Bæredygtighed og Grøn Energi

Eksport og eksportfremstød

EU handel, finansiering og fremstød

Forsvar og sikkerhed

Cybersikkerhed

Ny teknologi til at understøtte fremtidens erhverv, herunder fødevaresektoren

Direktøren for Grønlands Erhverv, Christian Keldsen, påpeger at udefrakommende samarbejdspartnere ikke er en dårlig ting.

- Jeg vil gerne gå i rette med den kritik vi efter Future Greenland har oplevet herhjemme, som knytter sig til oplevelsen af at udenlandske eksperter fortæller os (Grønland) hvad vi skal og ikke skal. Hvad folk udefra bringer hertil er til syvende og sidst inspiration, og det er op til os hvad vi vælger at bruge den inspiration til, slår han fast.

- Udenlandske talere ved fx Future Greenland erhvervskonferencen giver os en indsigt, i lighed med når vores forskellige Inatsisartutudvalg eller medlemmer af Naalakkersuisut rejser på inspirationsrejser til forskellige steder i verden. Vi må ikke lukke os om os selv, men stå fast på at vi har behov for relationer, partnerskaber og inspiration for at sikre en fortsat udvikling af vores samfund.

Det øgede samarbejde med DI er del af GE´s nye strategi.

- I erkendelse af de begrænsninger, der ligger i at være en lille organisation, har vi udvidet vores samarbejde med DI indenfor en række områder, så vi bedre kan sætte fokus på- og rådgive om relevante udviklinger, siger Christian Keldsen til Sermitsiaq.AG.

Han påpeger at der også bliver behov for en tættere dialog og indsigt med Forsvaret, hvilket aftalen med DI giver nogle faglige forudsætninger i forbindelse med kapacitetspakken, der netop er underskrevet.

GE deltagelse ved mineindustriens konference PDAC i Toronto næste måned sker det også i samarbejde med DI. Derudover holdes mange kurser omkring byggeriet og byggeriets lovgivning i samarbejde med DI.

- Så vi har mange naturlige berøringsflader og så kan man sige at vi vigtigst af alt, faktisk tager vores egen medicin og styrker vores partnerskab for at blive bedre og stærkere til gavne for vores medlemmer og det grønlandske erhvervsliv, slår direktøren fast.-

Aftalen giver også mulighed for udveksling af viden og medarbejdere til gavn for begge organisationer.