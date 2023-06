GE på charmeoffensiv: Arbejder for flyruter til Nordamerika og Canada

Merete Lindstrøm Onsdag, 28. juni 2023 - 12:59

Spændingen stiger om, hvor til og hvor mange ruter, vi kommer til at se, når de nye lufthavne åbner. Turistbranchen, erhvervet og politikerne forsikrer om, at de to nye atlantlufthavne i Nuuk og Ilulissat samt den nye lufthavn i Qaqortoq kommer til at betyde øget trafik til landet og flere muligheder indenfor både turisme, erhverv og handel.

For at det skal gå i opfyldelse er det vigtigt at alle løfter opgaven med at promovere Grønland i udlandet, påpeger formanden for Grønlands Erhverv, Christian Keldsen.

- Lufthavne og landingsbaner er i sig selv ikke spændende. Det er derimod destinationen. Derfor er opgaven lige nu at gøre Grønland interessant – både som et land at investere og drive erhverv i samt at besøge, fx som turist.

Christian Keldsen har i den forgangne uge været en af hovedtalerne på konferencen Altitude East 2023 i Halifax – Canada. En stor luftfart- og lufthavnskonference, hvor blandt andre de primære canadiske luftfartsselskaber og lufthavne deltager for at udvikle deres rutenet.

Arbejder på synlighed

Direktørens budskab til deltagerne er, at Grønland i øjeblikket investerer massivt i infrastruktur for at tiltrække turister og nye forretningsmuligheder med ambitiøse planer om at udvikle tre nye landingsbaner og derved forbedre forudsætningerne for at kunne øge tilgængeligheden til Nordamerika og Europa.

Kalaallit Airports har sammen med sin nordamerikanske partner, ASM, igennem flere år arbejdet på at gøre Grønland og nye ruter synlige for luftfartsselskaber. Dette arbejde har givet et godt grundlag for den dialog, som bl.a. Christian Keldsen indgår i når han promoverer Grønland, mener han.

- De luftfartsselskaber med en relevant rutestruktur for os, var til stede, og ville gerne dialogen, fortæller direktøren uden at løfte sløret for, hvem det konkret drejer sig om.

Immigration skaber flytrafik og muligheder

Efterspørgslen spænder vidt fra turisme, kulturudveksling og arbejdskraft til handel, diplomati og immigration.

En af de ting Christian Keldsen tager med sig hjem er ny viden om, hvor meget Canada har satset og stadig satser på immigration. Altså muligheden for at tiltrække udenlandsk arbejdskraft som en vigtig faktor i fortsat at kunne udvikle økonomien.

- Canada og det canadiske erhvervsliv mangler ligesom resten af verden arbejdskraft, hvilket er en trussel mod udviklingen og dermed landets økonomi. Canada har derfor fokus på at gøre landet attraktivt for folk, der gerne vil bo og arbejde i landet, og dette er i sig selv med til at drive flere flyruter.

Vi skal være flere

Immigranterne vil nemlig gerne tilbage og besøge deres hjemland, have familie på besøg og i det hele taget gerne vise den region frem som de har bosat sig i, hvilket betyder øget trafik for landets lufthavne.

Canada har øget sit befolkningstal fra godt 27 millioner mennesker i 1990 til over 38 millioner mennesker i 2023. Det mener direktøren, at Grønland kan lære noget af, hvis tankerne om at skabe vækst og nye erhvervsmuligheder skal gøres til en realitet.

- Vi er helt enkelt ikke hænder nok, og samtidig med at vi udvikler vores egen befolkning, har vi også behov for at gøre det attraktivt at investere og arbejde i Grønland, slutter Keldsen.