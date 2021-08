'Gay Greenland' får comeback

Thomas Munk Veirum Onsdag, 18. august 2021 - 10:46

En udstilling om homoseksualitet i Grønland bliver i de kommende dage genoplivet i Det Grønlandske Hus i København.

Udstillingen er oprindeligt fra 2012, og består af fotoportrætter taget af fotografen Jørgen Chemnitz i forbindelse med prides i Nuuk i 2011 og 2012.

- I anledning af at København er værtsby for WorldPride har vi den store glæde at kunne byde indenfor til et gensyn med den prisbelønnede udstilling Gay Greenland fra 2012, skriver Det Grønlandske Hus i en pressemeddelelse.

Til genudstillingen er der valgt 21 værker fra den oprindelige udstilling. Direktør i Det Grønlandske Hus i København, Leise Johnsen, var initiativtager bag udstillingen i 2012, og til åbningen vil interesserede kunne høre hende fortælle om tilblivelsen af projektet.

WorldPride og Eurogames i København

- Derefter fremfører Aka Naviana og Laura Aviana et digt, som er skrevet af Birte Olsen. Afsluttende står Nina Sikkersoq og WilHook bag djpulten og sørger for en festlig stemning helt i Pridens ånd med et grønlandsk twist, skriver Det Grønlandske Hus.

Ifølge Ritzau er WorldPride en international begivenhed for LGBT+-personer, der i år afholdes i København og Malmø fra 12. til 22. august.

Samtidig med WorldPride afholdes EuroGames også, som er en international sportsbegivenhed for LGBT+-personer, hvor der er åben tilmelding.

2000 LGBT+-atleter fra mere end 50 lande kommer til at deltage i 22 sportsgrene til EuroGames, hvor der er åbningsceremoni 18. augus