Gavlmalerier fra unge skal pryde Narsaq

Unge mellem 15 og 35 år får mulighed for at deltage i projektet 'Titartaasa' (Lad os tegne) fra og med den 5. marts. Den uddannede kunstner og grafiker Konrad Nuka Godtfredsen, skal samarbejde med projektlederen, den uddannede bygningsmaler Heidi Zilmer.

-Vi ønsker at opmuntre ungdommen til at tage nye udfordringer ud fra Majoriaqs målsætninger med håb om, at de får et stort udbytte af projektet for at komme videre i livet, siger Konrad Nuka Godtfredsen, der selv er født i Narsaq.

Ideen er, at en del af de værker, som de unge udarbejder sidenhen skal udføres i stor skala som vægmalerier.

Afholdt i Qaqortoq sidste år

Heidi Zilmer afholdt allerede sidste år et lignende projekt i Qaqortoq. I denne anledning afholdte hun kursus sammen med kunstneren Bolatta Silis-Høegh. De vindende unges værker pryder i dag Great Greenlands gavl.

-Jeg er sikker på, at det kommende syn af de farverige gavlmalerier vil give en frisk pust i vores by, og ikke mindst at det er en god beskæftigelse for de unge med kunst som interesse, hvor de får indledende vejledning undervejs. Det er en fantastisk idé, siger lederen af Majoriaq i Narsaq Karla Egede Bisgaard i en pressemddelelse

'Titartaasa'-projektet afholdes i Majoriaq fra den 5. - 9. marts samt fra den 11. - 13. marts

Projektet er finansieret af OAK Foundation og Kommune Kujalleq.