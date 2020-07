Gaver til forvaringsdømte afskaffes

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 21. juli 2020 - 08:35

Det skal være slut med statsbetalte jule- og fødselsdagsgaver til grønlandske forvaringsdømte i Danmark.

Det oplyser den danske justitsminister Nick Hækkerup i et brev til Folketingets Grønlandsudvalg.

Tiltaget kommer i forlængelse af, at gaveordningen til danske indsatte blev afskaffet tilbage i 2017. Krisminalforsorgen er dog blevet opmærksom på, at grønlandske forvaringsdømte i Herstedvester Fængsel kan få jule- og fødselsdagsgaver fra deres beskikkede bistandsværger med tilskud fra kriminalforsorgen:

- Det årlige tilskud fra direktoratet udgør 300 kr. pr. forvaringsdømt, skriver justitsministeren til udvalget.

Gaveordning fjernes som privilegie

Ministeren oplyser, at de grønlandske forvaringsdømte har særlige privilegier for at gøre afsoningen i Danmark mindre indgribende.

Det drejer sig blandt andet om grønlandsk kost og undervisning og altså tilsyneladende også en gaveordning, der nu sløjfes:

- Gaveordningen er ikke et af disse privilegier, og Justitsministeriet agter derfor at afskaffe ordningen, således at der er en ensartet praksis for alle indsatte i danske fængsler, står der i brevet til Grønlandsudvalget.