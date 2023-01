Gav sin plads til ven, som aldrig kom hjem: Jonathan bebrejdede sig selv

Redaktionen Torsdag, 26. januar 2023 - 09:01

Avisen AG bragte mellem jul og nytår fortællingen om det værste helikopterstyrt i Grønlands historie, der indtraf for 50 år siden og dræbte alle ombord.

15 personer, heraf tre besætningsmedlemmer, forsvandt i dybet.

Beretningen har udløst flere reaktioner, blandt andet knyttet til detaljerne om, at Jonathan Motzfeldt skulle have været med på turen, men i sidste øjeblik ombestemte sig og blev i Nuuk i stedet for at rejse hjem til Margit og børnene i Sydgrønland.

Det reddede hans liv, og havde han ikke truffet den beslutning, var landets historie garanteret kommet til at se anderledes ud.

I de efterfølgende årtier blev han »landsfaderen og faklen på grønlændernes vej«, som gennem nogle af landets mest intense og definerende år fra midten af 1970´erne og ind i

90´erne styrede samfundet ind i de moderne tider.

Bistået af blandt andet Lars-Emil Johansen og Moses Olsen transformerede han Grønland fra et oprindeligt fangersamfund, delvist fjernstyret fra Danmark, og til et moderne, demokratisk land med sin egen rolle at spille på verdensscenen.

Men tilbage til ulykken.

Meget uhyggelig

Som nævnt i AG´s reportage skete tragedien lidt over middag, klokken 12.15 torsdag den 25. oktober, cirka 10 minutters flyvning syd for Nuuk, tæt på Buksefjordens udmunding. Helikopteren var styrtet i vandet og blev efter en kæmpe operation, som involverede et amerikansk bjærgningsfirma lokaliseret på 200 meters dyb.

Jonathan Motzfeldts datter, Karen Motzfeldt, var dengang kun en lille pige, men fornemmede alligevel alvoren i ulykken.

- Vi blev jo forskrækket som alle andre, da vi hørte om det. Det var en meget uhyggelig begivenhed, som berørte folk dybt. Alle kender som bekendt alle her i landet, og der var også andre kendte politikere med helikopteren. Vi fik først at vide senere, at far skulle have været en af passagerne.

- Hvad fortalte han jer om det?

- Far var alle dage meget privat – ja, det var han om alting, så det var kun meget lidt, vi hørte om det, svarer Karen Motzfeldt.

Selvbebrejdelser

Lars-Emil Johansen var tæt på Jonathan Motzfeldt i de dramatiske dage i oktober 1973, som fulgte efter styrtet. På det tidspunkt var Lars-Emil kun 27 år og dermed »den unge isbjørn« i landsrådet, og Jonathan den lidt ældre og mere moderate. Men de var sammen om drømmen om at løsne båndene til Danmark og sikre landet mere selvbestemmelse.

