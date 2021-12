Garn af uld fra slædehund og hare

Redaktionen Tirsdag, 07. december 2021 - 08:50

Interessen var aldrig stor, da Dortheivalo L. Jensen fra Sisimiut lærte at strikke i folkeskolen. Håndværket var en pligt i håndarbejdstimerne, som ikke fængede stort, selvom hun strikkede lidt igennem årene. Det blev til lidt strik til det yngste barn. Men det var først omkring 2020, at hun lige så stille og roligt gik i gang med at klikke med strikkepindene mere seriøst. Og det var selve garnet der satte gang i hendes strikning.

- Slædehundene fælder meget både i foråret og efteråret. Jeg har samlet på ulden uden at vide hvad jeg ville med dem. Jeg spurgte folk som kunne have svar, men fik ingen svar. Min svigermor havde en gammeldags rok med pedal, som hun gav mig. Jeg havde en forestilling om, at jeg hurtigt ville lære at spinde garn. Det mislykkedes fuldstændig, siger Dortheivalo L. Jensen om sit første forsøg med at spinde garn.

