For anden gang nogensinde: HIV-patient tilsyneladende kureret

For anden gang i verdenshistorien lader det til, at en HIV-patient er blevet ‘kureret’ efter en stamcelletransplantation.

Det skriver Videnskab.dk.

- Ikke alene har forskerne helbredt ham for den lymfeknudekræft han havde udviklet, men de foreløbige data antyder, at transplantationen har gjort, at der ikke længere findes HIV i kroppen på patienten, siger Jens Lundgren, klinisk professor på Institut for Klinisk Medicin på Københavns Universitet, til Videnskab.dk.

Han er en af Danmarks førende HIV-forskere og har vurderet det nye gennembrud, der i dag udgives i det videnskabelige tidsskrift Nature.

Det ses ofte, at HIV går i dvale i 2-3 uger og nogle gange op til flere måneder, efter at en patient er stoppet i HIV-behandling, men virussen kommer altid tilbage igen. Det mønster er dog blevet brudt af patienten i det nye studie.

Han har været HIV-fri i hele 18 måneder, efter at behandlingen stoppede. For at være helt sikker skal patienten dog følges i mindst dobbelt så lang tid endnu, før vi kan slå fast, at han faktisk er kureret.

Selvom dette er et vigtigt skridt på vejen, er vi stadig langt fra at have fundet kuren mod HIV. Forskere har nemlig forsøgt sig med lignende stamcellebehandling på adskillige HIV-patienter uden held og kan derfor ikke forklare, hvorfor behandlingen i to enkeltstående tilfælde virkede.

Desuden er den stamcelletransplantation, som HIV-patienten i det nye studie har modtaget, en højrisikobehandling, som lægerne kun giver til meget alvorligt syge mennesker.

Før patienten i det nye studie har kun et menneske nogensinde fået slået HIV ned ved hjælp af stamcelletransplantation.

Den HIV-smittede amerikaner Timothy Ray Brown, der bor i Berlin, går under navnet ‘Berlin-patienten’ og er siden 2008 blevet betragtet som ‘kureret’ for HIV, fordi forskerne ikke kan finde det mindste spor af virussen i hans krop.

Timothy Ray Brown blev smittet med HIV i 1995, og i 2006 blev han ramt af leukæmi. For at behandle det fik han transplanteret hæmopoietiske stamceller, der findes i knoglemarven, fra en donor.

Ved et lykketræf havde Berlin-patientens donor en genmutation, der slog hans HIV ned, udover at transplantationen kurerede hans kræftsygdom.

- Efter Berlin-patienten har mange andre gennemgået den samme behandling uden at blive kureret. Men nu har vi endnu et tilfælde, nummer to i verdenshistorien, hvor det tilsyneladende er lykkedes, siger Jens Lundgren.

Selvom de gode resultater af det nye studie ikke er ensbetydende med, at vi har fundet kuren mod HIV, er det nye studie stadig et vigtigt skridt i den rigtige retning:

- Vi har tidligere antaget, at folk er smittet resten af livet, når de får HIV, så det er selvfølgelig interessant, at dette paradigme bliver udfordret, siger Jens Lundgren til Videnskab.dk.

Han fastslår dog, at der ikke foreligger en ny kur, vi kan tilbyde patienterne. Før en kur overhovedet kan komme på tale, bliver forskerne først nødt til at finde ud af, hvorfor behandlingen kun har virket på to HIV-patienter.

