Gammel kending vender tilbage som ICC-formand

Kassaaluk Kristensen Mandag, 19. juni 2023 - 17:43

ICC Grønland får igen Hjalmar Dahl som præsident efter Kuupik V. Kleist tidligere på året fratrådte posten. Dermed afløser Hjalmar Dahl sin tidligere afløser.

ICC Grønland oplyser, at Hjalmar Dahl blev valgt som præsident for ICC Grønland under et ekstraordinært delegeretmøde den 27. maj 2023.

- Jeg er stor tilhænger af Inuit samarbejdet og kan stadig bidrage til at styrke samarbejdet og har tid og kræfter til det. Derfor er jeg rigtig glad for ICC Greenlands delegeredes opbakning til min genindtræden som ICC Grønland-præsident, siger Hjalmar Dahl og fortsætter:

- Vi er midt i en spændende og travl tid, særligt mens vi varetager det internationale formandskab, og det glæder jeg mig til at støtte op om, siger han efter valget.

Erfaring og viden vender tilbage

Sara Olsvig, der blev valgt som international forkvinde for ICC ved organisationens generalforsamling i 2022, glæder sig over, at posten bliver bestredet af en stærk profil:

- Det er vigtigt, at ICC Grønland har et stærkt team, både på de ledende poster og i sekretariatet. Vi har styrket økonomien, økonomistyringen og organisationen siden vi tog over i sommer og nu ser vi frem til at gennemføre det store program, ICC’s delegerede gav os mandat til ved sidste års generalforsamling, siger international forkvinde ved ICC, Sara Olsvig om Hjalmar Dahls genindtræden.

Hjalmar Dahl har været præsident for ICC Grønland i 2018-2022.

ICC Grønlands bestyrelse består dermed af:

Præsident Hjalmar Dahl

Vice-Præsident Nikkulaat Jeremiassen, delegeret fra KNAPK

Bestyrelsesmedlem Kathrine Bødker, medlem af ICC’s internationale bestyrelse, delegeret fra Rådet for Menneskerettigheder

Bestyrelsesmedlem Qulutannguaq Berthelsen, Formand for ICC Grønlands delegation, delegeret fra SIK

Bestyrelsesmedlem Emma Lennert, delegeret fra SORLAK

International forkvinde Sara Olsvig, ikke stemmeberettiget medlem af bestyrelsen