Den gamle kunstekspert ved fjord og hav

Knud Fl. Larsen Fredag, 31. december 2021 - 14:16

Blandt kunst af alle slags er det naturligvis samlingen af Grønlandica, som for Sermitsiaq.AGs udsendte er mest spændende i det store galleri som er indrettet i et gammelt kornpakhus fra cirka 1850 i Krik ved indsejlingen fra Vesterhavet til Limfjorden.

Den dengang gamle og meget forfaldne bygning blev restaureret for godt 20 år siden, og er siden anvendt som kunst- og kulturcenter. Galleriet og kunsthandlen fandt i mange år sted i et samarbejde mellem ægteparret Tove og Bjørn Wandall. Tove Wandall gik desværre bort sidste år. At gå lidt rundt i det store galleri er en betagende oplevelse. Der er kunstskatte overalt. Inden galleriet i Krik blev etableret har ægteparret Wandall drevet kunstforretninger i både Tyskland og Danmark.

- I mange år har jeg rejst rundt til vores kunder, og så tænkte jeg, at det nu var deres tur til at komme til mig, indleder Bjørn Wandall vores samtale.

Grønlandica

Grønlandica Knud Fl. Larsen

Fedtstensfigurer, træfigurer, masker, tupilakker, fade og skrin for blot at nævne nogle af de skatte som har relation til Grønland, som det gamle pakhus rummer. Pakhuset Krik hedder galleriet. Bjørn Wandall var sin egen arkitekt, da pakhuset for godt tyve år siden blev sat i stand.

Bjørn Wandall har aldrig været i Grønland. Det har ikke været nødvendigt.

- Jeg er jo videnskabsmand og er vant til at læse mig til tingene, så selv om jeg aldrig har været i Grønland, så ved jeg, hvor de forskellige gamle huse ligger, og hvordan der ser ud i mange af de grønlandske byer. Jeg har læst rigtig meget om Grønland, og gennem årene handlet meget med både enkeltpersoner og museer i Grønland, fortæller 80-årige Bjørn Wandall, som er cand.mag. i historie og græsk arkæologi.

- I kunstverdenen er det både bedre og nemmere at kalde det eskimokunst, selv om man i Grønland ikke er så glad for ordet, så ved folk overalt på jorden, hvad det handler om, og det er et nødvendigt ord for mig at bruge, når jeg taler med kunder rundt omkring i verden, slår Bjørn Wandall fast.

- I Rusland og i Sibirien for eksempel ville man ikke ane, hvad jeg talte om, hvis ikke jeg brugte ordet eskimokunst. Desværre er der ikke det store salg i grønlandica eller eskimokunst længere.

Bjørn Wandall stiller kun et krav til de kunstgenstande, som han beskæftiger sig med: Det skal være kvalitet.

Vi skal have styr på historien

Med Bjørn Wandalls baggrund som historiker og videnskabsmand er det ikke overraskende, at han siger noget om, at man skal have styr på fortiden for at forstå nutiden.

- Vi skal huske vores historie. Den giver et stort plus til os alle. Vi ville alle være meget fattigere uden, er noget af det, som Bjørn Wandall siger.

Med jævne mellemrum arrangerer Bjørn Wandall en række foredrag om kunst og livet i al almindelighed.

Tupilaktyveriet

For godt 10 år siden blev der stjålet en stor samling af tupilakker fra Pakhuset i Krik. Tyveriet var meget professionelt udført, og er aldrig blevet opklaret, selv om mange af tupilakkerne senere er blevet fundet. Til Sermitsiaq.AG fortæller Bjørn Wandall:

- Tyveriet fandt sted, medens vi var på messe i Sønderjylland. Der er ingen tvivl om, at det var et bestillingstyveri. Tyvene har lige vidst, hvad det var, som de skulle tage med.

Pakhuset i Krik ligger i et af Danmarks mest naturskønne områder og grænser lige op til Nationalpark Thy. Hvis der er et område i Danmark, der kan minde lidt om Grønland, så er det i området her. Naturen er stor, havet og blæsten er det også. Der er fiskere og fisk mange steder. Søger man ensomheden eller bare lidt fred og ro, så kan man finde det overalt.

Bjørn Wandall fortalte, at der i området bor flere familier, som i mange år har boet og arbejdet på mindre steder i Grønland.