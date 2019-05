Gamle film om Grønland skal digitaliseres

Kassaaluk Kristiansen Torsdag, 02. maj 2019 - 09:00

En lang række film af flere forskellige genre bliver snart tilgængelig for alle i rigsfællesskabet. Filmene skal digitaliseres, så de bevares og bliver nemt tilgængelige for dem, der har interesse for at se filmene.

Det oplyser Det Danske Filminstitut i en pressemeddelelse.

- Indsatsen vil løfte et længe ønsket samarbejde mellem Det Danske Filminstitut, Arktisk Institut og Grønlands Nationalarkiv. Filmene er både i europæisk og global sammenhæng interessante, ikke mindst i klima- og geopolitisk sammenhæng, ligesom projektet rummer et stort potentiale for at give Grønland adgang og større ejerskab til egen kulturarv, siger museumsinspektør Thomas C. Christensen.

Film om natur og kultur

Samlingerne tæller emnemæssigt film, der handler om natur og kultur, ældre film af antropologisk tilsnit, samt nyere socialrealistiske fremstillinger. Der er blandt andet tale om film fra landskaber og kulturer, som gennem årene er forsvundet og ændret som følge af eksempelvis global opvarmning.

Også dokumentarer, film om turisme og oplysning og private optagelser helt tilbage fra 1930’erne og frem til 1970’erne vil blive digitaliseret. Filmene belyser viden om Grønlands vej til selvstyre, samt Grønlands erhvervsliv.

Filmarv

Filmene vil efter digitaliseringen blive versioneret og distribueret i Grønland. Det Danske Filminstitut oplyser i pressemeddelelsen, at digitaliseringen vil sikre filmarven i Grønland.

En lang række film og kortfilm, der handler om Grønland og Arktis er allerede tilgængelige, og kan ses her.