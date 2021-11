Galopperende gæld

Redaktionen Torsdag, 18. november 2021 - 16:59

Det var en optimistisk Vittus Qujaukitsoq, som en onsdag i november 2019 gik på talerstolen i forbindelse med vedtagelse af den lov, som skulle bane vejen for indførelse af Ilanngaassivik. Han var på det tidspunkt medlem af Naalakkersuisut for finanser og scenen var Inatsisartut.

Det skriver avisen AG.

- Loven vil være afslutning på mere end 8 års arbejde. Siden 2012 har betalingssystemet været en del af 2025-planen om at sikre velfærd og velstand frem mod 2025. Dejligt at se, at realisering af disse tanker nu er ved at være klar, sagde Qujaukitsoq.

Uanset det lange forspil skulle det dog vise sig at være en dødssejler. Loven er nu sendt i fornyet høring med sigte på at få den ophævet:

- Naalakkersuisut vurderer, at andre midler end betalingssystemet Ilanngaassivik bør tages i brug for at adressere restanceudviklingen. Naalakkersuisut finder det hensigtsmæssigt at ophæve loven. Indsatsen mod restancer skal i stedet fokuseres på andre tiltag, der er undervejs, skriver departementet for finanser i indledningen til høringsforslaget.

Læs mere i avisen AG, som du kan få adgang til her: