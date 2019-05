Galleri: Jagten på den grønlandske arv

Jesper Hansen Lørdag, 18. maj 2019 - 10:20

- Jeg vil prøve at finde de kunstnere, som tager arven op efter kunstnere som Hans Lynge, Kistat Lund og Alibak Johansen, siger galleriejer Kent Wolfsen, der nu overtager Galleri Inuit i Aalborg, efter at hans far, Kurt Wolfsen døde lige efter påske.

Galleri Inuit blev grundlagt i Nuuk i 1968 af Kurt Wolfsen, der arbejdede som S-61-mekaniker i Grønlandsfly. Det blev hurtigt kendt, at Wolfsen kunne skaffe kunst af store og anerkendte danske kunstnere til kunsthungrende indbyggere i Godthaab – og den virksomhed fortsatte han med, efter at han i 1974 flyttede galleriet til Aalborg.

Samtidig begyndte han at sælge grønlandsk kunst i Danmark, blandt andet reproduktioner af store og kendte grønlandske kunstnere som Hans Lynge, Thue Christiansen, Alibak Johansen og Kistat Lund.

Populære reproduktioner

- Reproduktionerne var også populære i Grønland – og jeg har ikke tal på hundredvis af billeder, jeg har rammet ind og kørt til Grønlandshavnen, mindes Kent Wolfsen, der er født i Nuuk i 1964 og som barn terpede ABD på seminarieskolen, Qorsussuaq-skolen, som den hed ved lukningen i 2011.

Kent Wolfsen læste siden til maskinmester, men lysten til eventyr førte ham til London, hvor han nærmest ved et tilfælde blev bestyrer af et galleri. Det beseglede hans skæbne og tilbage i Aalborg åbnede han Galleri Wolfsen, der har adskillige store og anerkendte danske og udenlandske kunstnere på salgslisterne.

Kirsten og Kurt Wolfsen Wolfsen med svigerdatter Gitte Thomsen til Kirstens 75 års fødselsdag i 2014. Privatfoto

Samtidig skiftede faderen fokus på Galleri Inuit, der blev kendt for at være en god rugekasse for danske kunstnere på vej frem. I nekrologen over Kurt Wolfsen skrev Nordjyske Stiftstidende blandt andet: ”Her kunne amatørerne få hjælp til, hvordan de skulle begå sig i kunstverden, og mange af dem fik deres gennembrud i galleriet. Kurt Wolfsen bliver beskrevet som et varmt, hjælpsomt, farverigt og festligt menneske, der har betydet meget for kunstmiljøet i Aalborg.”

Kurts Corner

Kent Wolfsen lovede sin far at drive Galleri Inuit videre – og nu skal galleriet tilbage til rødderne med grønlandsk kunst på væggene, lover galleriejeren, der færdes hjemmevant over hele verden.

- Nu skal vi lige have ryddet op efter min far og overstået alle formaliteterne – og så går vi ellers i gang.

- Galleri Inuit skal drives videre med unge grønlandske kunstnere som det vigtigste produkt, men vi vil også have lov til at dvæle ved mindet om min far. Derfor indretter vi ”Kurts Corner” i Galleri Inuit med nogle af hans grønlandske kunstværker, blandt andet hans samling af tupilakker og masker, lover Kent Wolfsen.

Grønlandsk kunst er in

Galleristen ser store muligheder i ny grønlandsk kunst, der har tiden med sig.

- Klimadebatten og drømmen om det naturlige og oprindelige er ”in” i tiden – og der har de grønlandske kunstnere noget at byde på. Den gode historie er vigtig i al kunst, men kunstnere kan udtrykke tingene på anden måde, som mange gange har større gennemslagskraft end den almindelige historie, mener Kent Wolfsen.

- Men jeg skal også til at lære noget mere om Grønland. Jeg har ikke været der, siden vi flyttede i 1974, og jeg har en stor trang til at finde ud, hvad der findes deroppe, siger galleristen med de internationale erfaringer.

Jesper Hansen

Kurt Wolfsen døde 25. april 2019. Han blev 84 år. Hans hustru, Kirsten døde i 2017. Foruden sønnen Kent efterlader parret to døtre, der blev adopteret under tiden i Nuuk.