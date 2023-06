Gæld hober sig op i mange hjem: »Ulykkeligt, uværdigt«

Redaktionen Torsdag, 01. juni 2023 - 15:30

Skylder du penge til det offentlige?

Du er ikke den eneste. Gæld er virkeligheden for mange borgere. Det bekræfter seneste opgørelse over restancerne fra Skattestyrelsen. I januar var de samlede restancer på over halvanden milliard, helt præcist: 1.564.979.011 kroner. Det er en stigning på over 150 millioner kroner sammenlignet med januar 2023.

Det skriver avisen AG.

Antallet af restance-sager vokser også kraftigt. Der er nærmest tale om astronomiske tal. I januar 2022 var der ifølge Skattestyrelsen 508.722 restance-sager, og det tal er i 2023 steget til 643.259 sager. En stigning på 25 procent.

Udfordringerne udfoldes i den nye økonomisk-politiske beretning fra finansdepartementet, der er fremlagt for Inatsisartut. Demokraternes formand, Jens-Frederik Nielsen, tog som den eneste de voksende restancer op under debatten om beretningen.

- Befolkningens gæld til det offentlige er øget ganske markant. Det er ikke overraskende, da Naalakkersuisut desværre er bange for at gøre noget ved problemet. Man har valgt at droppe betalingssystemet Ilanngaassivik, hvilket betyder, at samfundsøkonomien hvert år forringes med 30 millioner kroner. Derudover skaber det ulykkelige situationer i mange familier, hvor gælden til det offentlige bare stiger og stiger. Det er ikke værdigt, sagde han.

Jens-Frederik tvivler på, at den lovede gældsrådgivning løser de voldsomme problemer: – Jeg kan ikke se, at det har haft effekt, og jeg er faktisk i tvivl om Naalakkersuisut er kommet i gang med dette. Under alle omstændigheder er det her et menneskeligt og samfundsøkonomisk problem, og det ville klæde Naalakkersuisut at adressere problemet i stedet for som altid at være bange for at træffe selv den mindste beslutning, tordnede D-formanden.

