Den går nok ikke i længden: En smøg, et bolsje og en øl

Redaktion Onsdag, 16. marts 2022 - 14:42

Hvordan går det generelt med de sunde vaner? Drikker vi mindre, ryger vi færre cigaretter og reducerer vi forbruget af fedt og sukker? For at starte med det første, så pulses der stadig for meget løs, og det på trods af voldsomme advarsler og kampagner, viser nye tal fra Grønlands Statistik. Det skriver avisen AG.

Sidste år blev der indført så mange cigaretter til landet, at hver borger (fyldt 15 år), kunne ryge 5 smøger pr. dag hele året.

Hermed er der tale om et langt højere, gennemsnitligt forbrug end resten af Norden, eksempelvis Danmark, hvor der årligt sælges et antal cigaretter svarende til, at hver eneste borger over 18 år kunne ryge 2 cigaretter dagligt.

Sammenlignet med de øvrige nordiske lande ligger Grønland også rekordhøjt og er indhyllet i lidt af en røgsky. Men et lille (nikotin)plaster på såret er der dog: Den samlede import af cigaretter falder hvert år lille smule.

Danskerne taber

Men hvad med den anden store udfordring, når det kommer til helbredet – alkohol. Her er der også friske tal fra Grønlands Statistik, og de viser, at indførsel og produktion af alkohol faldt med 1.000 liter i 2021 – eller 0,4 procent – i forhold året før.

