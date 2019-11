Nu går jobjagten ind på at få unge tilbage

Jensine Berthelsen Fredag, 22. november 2019 - 14:19

Grønland er p.t. én af de mest omtalte lande på verdensplan, der holdes nøje øje med landet og ikke nok med det, det store naboland USA har gang i en stor og helt konkret diplomatisk charmeoffensiv, en charmeoffensiv der på flere områder kan kaste flere arbejdspladser af sig.

Men det er også en kendsgerning at Grønland, befolkningsmæssigt set er et af verdens mindste lande. Blandt andet derfor kæmper landet fortsat med mangel på kvalificeret arbejdskraft over hele linjen.

Fakta Sted og tid for messerne.Lørdag den 23. november 2019 i København (Hotel Scandic Copenhagen) Søndag den 24. november 2019 i Aarhus (Radisson Blu Scandinavia Hotel)

For begge byer gælder følgende programmer:09:00-12:00 – Åben jobmesse for alle, hvortil der er udstilling og taler.

Tale ved specialkonsulent i Grønlands Repræsentation Jens Heinrich med temaet ”Grønland – er det noget for mig?”

Tale ved personalejurist i økonomi – og personalestyrelsen Durita Á Brúgv, med temaet ”Grønland set indefra – fra én udefra.”

12:00-17:00 – Lukket jobmesse for de grønlandske studerende i Danmark.Virksomheder og institutioner udstiller jobmuligheder. Paneldebat med virksomhedsledere Tale om befolkningens sundhed ved sundhedsfaglig konsulent Jeppe Sievertsen Debat mellem studerende der ikke vender hjem til Grønland efter endt uddannelse og studerende der vender hjem med temaet ”Hvad siger de studerende?”

Op mod 30 virksomheder

Arbejdsmarkedet i landet kæmper således dagligt med at tiltrække arbejdskraft, og helst hjemmehørende arbejdskraft. Derfor sætter virksomhederne og institutionerne kræfter på at vedligeholde kontakten med de grønlandske studerende og give dem incitament til at vende hjem efter endt uddannelse.

I årets jobmesse har op mod 30 virksomheder og offentlige instanser valgt at bruge weekenden til at komme i dialog med de grønlandske studerende i Danmark i året store jobmesse, som i denne omgang vil foregå i København og Aarhus.

Mange studerende har tilmeldt sig

Jobmessen er primært for de grønlandske studerende i Danmark, men der vil også være åbne arrangementer, hvor alle der kunne være interesseret i at få indblik i jobmulighederne i Grønland kan komme til den åbne del af messen og mødes med de deltagende virksomheder.

De studerende har haft mulighed for at tilmelde sig messerne – op mod 50 studerende har tilmeldt sig messen i København mens 72 studerende har tilmeldt sig messen i Aarhus.

Virksomheder og offentlige instanser man kan møde i messerne: