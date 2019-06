Alt går hen mod selvstændighed

Noah Mølgaard Fredag, 21. juni 2019 - 08:12

Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen har en fantastisk udsigt fra hjørnekontoret på 9. sal i selvstyretårnet i Nuuk, hvor han har resideret siden efteråret 2014. I disse dage, hvor dette interview gennemføres, nærmer Forårssamlingen i Inatsisartut sig sin afslutning. Og når samtalen drejes ind på det aktuelle, politiske arbejde i den lovgivende forsamling, er hans budskab klart.

- Grønland er i en god udvikling og alle initiativer på forskellige ansvarsområder i Naalakkersuisut og Inatsisartut peger mod selvstændighed. Vi arbejder alle mod økonomisk uafhængighed, der er nøglen til politisk uafhængighed. Arbejdet i Inatsisartut går med at fjerne forskellige forhindringer på vores vej mod selvstændighed, siger Kim Kielsen.

Han fornemmer også, at den danske regering respekterer Grønlands ønske om større frihed.

- Den danske regering er godt klar over, hvilken retning udviklingen går. Vores samarbejde med Danmark hviler også på gensidig respekt. Men det er ikke sådan, at vi bukker og nejer for den danske regering. Vi bruger vores frihed til at påpege forskellige forhold, der hører under den danske stat og påminder om større opmærksomhed på statens forskellige ansvarsområder, siger Kim Kielsen og kommer med eksempler:

- Vi har blandt andet fået igangsat en undersøgelse af anbringelsen af 22 grønlandske børn i Danmark i halvtredserne, som vi har fundet meget kritisabelt. Vi har også opnået en god aftale om oprydning af amerikanernes efterladenskaber efter deres militære aktiviteter. Vi har også krævet at blive inddraget i udenrigsanliggender, der vedrører Grønland, hvilket der også er forståelse for fra dansk side, siger Kim Kielsen.

Erhvervssøjler i udvikling

Vejen mod større selvstændighed vil naturligt medføre overtagelser af forskellige ansvarsområder. Men den del af arbejdet skal ifølge Kim Kielsen ikke hastes igennem.

- Der er nogen, der mener, at det går for langsomt. Men der er det meget vigtigt at pointere, at vi ikke skal overtage ansvarsområder bare for at overtage. Vi skal undersøge grundigt, hvilke konsekvenser det vil have for Grønland. Vi skal finde finansieringen, inden vi overtager flere ansvarsområder og vide helt klart, om det er noget, der skal finansieres gennem den allerede eksisterende budgetramme eller på anden vis, siger Kim Kielsen.

Han mener, at et vigtigt skridt mod økonomisk uafhængighed blev taget i 2010, da Grønland fik overdraget retten til ressourcerne i undergrunden fra den danske stat. Grønland fik dengang myndigheden over udstedelse af tilladelser til mineralefterforskning og udnyttelsestilladelser.

- Vi har store forventninger til udviklingen af udnyttelse af råstoffer. Vi har i dag to aktive miner i Kangerlussuaq og Qeqertarsuatsiaat, hvor Hudson Greenland har anorthsit i Kangerlussuaq, mens LNS Greenland har rubinmine ved Qeqertarsuatsiaat, siger Kim Kielsen og fortsætter:

- Vi arbejder på at gøre udnyttelse af råstoffer til den fjerde søjle i Grønlands økonomi, hvor de tre øvrige søjler er fiskeri, turisme og landbaserede erhverv. Det kan måske forekomme uheldigt, at udviklingen på råstofområdet ikke er gået så hurtigt, som mange havde håbet på. Men opstart af råstofaktiviteter er meget afhængig af verdensmarkedspriser på forskellige råstoffer, og verdensmarkedspriser har i en årrække ikke talt til vores fordel, siger Kim Kielsen.

Grønland har også i den forbindelse sendt deltagere til forskellige mineralmesser i forskellige lande.

- Vi har også deltaget i forskellige erhvervs- og råstoffremstød i Japan, Kina, EU og Canada. Vi kan roligt konstatere, at der er stor interesse for Grønland. Vi arbejder også hele tiden for at finde aftagere til vores produkter inden for fiskeri og turisme. Der er vækst i Grønland, som vi hele tiden arbejder på at fastholde, siger Kim Kielsen.

Kims fremtid i politik

Kim Kielsen er forsigtig med at fokusere på enkelte ansvarsområder i Naalakkersuisut.

- Der er ingen ansvarsområder, der er vigtigere end andre. Det gælder uanset, om vi taler om byggeri, børn eller ældre. Men jeg synes, at vi skal være bedre til at fokusere på de mange positive resultater, vi har opnået. Vi kan heller ikke se gennem fingre med, at der kan være politisk røre om forskellige emner. Men vi har til trods for mange hindringer opnået store resultater, som vi bør være bedre til at fremhæve, siger Kim Kielsen.

Han rejser sig og kigger i forskellige retninger fra sin panoramaudsigt fra sit kontor.

- Jeg har altid haft respekt for, at det er de enkelte medlemmer af Naalakkersuisut, der udtaler sig om deres ansvarsområder. Men jeg holder mig orienteret om de forskellige områder hele vejen rundt og anser dem som sagt lige vigtige alle sammen. Det er min opgave som formand for Naalakkersuisut, siger Kim Kielsen.

Han har været landspolitiker siden 2005, hvor han udover at være menigt medlem af Naalakkersuisut har været formand for Naalakkersuisut siden 2014. Hvor længe han bliver i politik, er der ingen, der kan sige noget præcist om.

- Det er ikke noget, jeg selv er herre over. Jeg kan kun citere min far Anders Kielsen, der sagde til mig, da jeg gik ind i politik. Meeraq. Du er nu blandt folkevalgte. Du skal huske på, at den dag, du arbejder for dig selv og ikke for folket, har du intet at gøre blandt de folkevalgte. Det synes jeg er en vigtig lære, og jeg har stadig stor interesse for at arbejde for befolkningen, siger Kim Kielsen.

- Jeg synes i øvrigt også, at der bør være flere politikere, der vil sætte vælgerne som vigtigste prioritet i stedet for at arbejde for personlige interesser. Jeg kan kun gentage vores fælles mission og vores klare plan: Vi arbejder på, at fjerne hindringer på vejen mod økonomisk og politisk uafhængighed, der er nøglen til selvstændighed, siger Kim Kielsen.

