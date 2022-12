Nu går vi atter mod lysere tider

Merete Lindstrøm Onsdag, 21. december 2022 - 17:46

Vintersolhverv blev i 2018 udråbt som en officiel mærkedag af Inatsisartut. Det er udover at være årets korteste dag også dagen, hvor solen begynder at kæmpe sig til mere tid på himlen igen.

Stjernebilledet Aassuutit, der består af stjernene Altair og Tarazed, spiller en central rolle i den gamle tro.

- Vore forfædre vidste, at Aassuutit varslede om, at solhvervsdagen nu var på vej. De var af den overbevisning, at Aassuutit løftede solen op når den sank til bunds og fik den til at bevæge sig opad igen. Hvert år vågede Aassuutit således over den synkende sol, og når solen så bevægede sig opad igen, viste Aassuutit sig for menneskene som budbringere, der glædes over at lyset fra nu af er tilbage, har naalakkersuitut for kultur Peter Olsen forklaret.

Af mørket opstår nyt liv

Ifølge forfatter Juaaka Lyberth så er meningen med den oprindelige grønlandske ”aassuutisiorfik” (“ullukinnersiorneq”) – vintersolhverv – at mennesket fejrer, at alting har en ende og dør, men af mørket og døden opstår et nyt liv - at alting har en fornyelse.

Fejringen af ”ullukinneq”, er altså fejringen af livs- og verdensfornyelse, påpeger han.

- Når det gamle liv og det gamle lys forsvinder og det nye kommer med stjernerne ”Aassuutit”, der fortæller om, at nu er solen og lyset på vej op igen. Så at sige bliver verden født på ny den aften. Derfor skulle det fejres - alle mennesker skulle have nye og smukke klæder på, og dagene blev fejret med at give festgaver, god mad, trommedanse, sang og glæde, ikke mindst sexuelle lege i mørke.

Fejres fortsat flere steder

I dag fejres vintersolhverv blandt andet i Kulturhuset Katuaq i Nuuk, med Trommedans, tænding af Qulleq og mere om historien bag vintersolhvervet og om stjernebilledet Altair.

I gammel tid var dagen var hellig, og ingen måtte tage på fangst eller arbejde den dag, ellers kom man ikke hjem, skriver Juaaka Lyberth.

- På en måde var det også at sige tak for det gamle og velkommen til det nye. Alting har en ende, men samtidig har en ny begyndelse.

Formanden for naalakkersuisut Múte B. Egede ønsker også glædeligt vintersolhverv på Facebook:

- I dag er det årets korteste dag, Ullukinneq, som vores forfædre fejrede, da lyset fra nu af vil begynde at vinde over mørket. Jeg håber lysets tilbagevenden vil give os alle håb og kræfter. Ha’ en god dag.

kkk