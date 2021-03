Fyldte frysehuse truer indhandling af fisk

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 23. marts 2021 - 11:06

Frysekapaciteten i Ikerasak er fuldt udnyttet, og det samme vil formentlig ske inden for nær fremtid i andre bygder, oplyser Royal Arctic Line.

Når der ikke er mulighed for at lægge fiskene på køl, kan det betyde, ”at indhandling ikke kan ske”.

Isen er brudt op

Situationen er forværret af, at det ikke er muligt at sende paller til Uummannaq over isen, da den er brudt op, oplyser rederiet, der om situationen skriver:

- Vi forbereder os på at kunne komme til området, så snart de vejrmæssige forhold tillader det. Vi følger is- og vejrsituationen tæt, og vil gøre vores til at få tømt ud.