Future Greenland er et forum for dialog

Martin Lidegaard er en varm fortaler for rigsfællesskabet, som der i hans øjne er mere behov for end nogensinde. Af mange grunde. En af dem er, at mange lande og regioner i verden står svagere og svagere, efterhånden som stormagterne bliver stærkere og stærkere - og tydeligvis ikke viger tilbage for at bruge deres styrke. Det kalder på sammenhold.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Martin Lidegaard, der er født i 1966, er uddannet cand.comm. Efter en karriere i det private erhvervsliv og i civilsamfundet blev han I 2001 valgt til Folketinget for Radikale Venstre, hvor han bl.a. var klima-, energi-, miljø-, social-, fødevarer-, og trafikordfører.

I 2008 var han medstifter og arbejdende formand for Danmarks grønne tænketank CONCITO indtil Margrethe Vestager i 2011 bad ham blive klima-, energi- og bygningsminister. I februar 2014 overtog han posten som udenrigsminister indtil SR-regeringen faldt i juni 2015. I dag er Lidegaard næstformand for Radikale Venstres folketingsgruppe.

- Vi lever i en politisk kompliceret brydningstid, understreger Martin Lidegaard, da Sermitsiaq taler med ham i København. - Det gælder i Europa, hvor flere højrenationale, populistiske bevægelser med en forsimplet ”os-mod-dem” retorik forsøger at splitte kontinentet. Det gælder vores transatlantiske relationer, hvor en uforudsigelig præsident Trump i USA sætter spørgsmålstegn ved samarbejdet med EU og i NATO. Og det gælder desværre også i rigsfællesskabet, hvor stadig flere røster taler for, at de tre parter bør gå hver sin vej. Det er jeg uenig i, og jeg siger derfor højt og tydeligt: “Jeg ønsker at bevare og videreudvikle rigsfællesskabet. For sjældent har der været mere brug for, at vi forstår og bruger hinanden i et jævnbyrdigt, respektfuldt og ligeværdigt samarbejde. Ingen af de udfordringer, som de forskellige dele af rigsfællesskabet står overfor, ville blive mindre, hvis vi hver især stod alene. Tværtimod.

Hvilke emner vil du især beskæftige dig med på Future Greenland?

– Jeg har kaldt mit oplæg for ”Rigsfællesskabets betydning for Danmark”. Det betyder, at jeg ikke kun anskuer vores århundredgamle fælles historie ud fra et grønlandsk perspektiv, svarer Lidegaard.

