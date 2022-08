Futsal: William Gantzhorns klub kæmper sig videre i Champions League

Nukappiaaluk Hansen Tirsdag, 30. august 2022 - 08:40

Det danske hold JB Futsal Gentofte med den grønlandske landsholdsspiller William Gantzhorn på holdet, kvalificerede sig til hovedturneringen i Champions League i weekenden.

Holdet skulle vinde deres sidste sidste kamp mod østrigske Wr. Neustadt, hvis de skulle videre.

Vildt comeback

- Vi kommer bagud 3-1 i en kamp, som vi bliver nødt til at vinde for at komme videre. Jeg har aldrig været så spændt og nervøs, som jeg var de sidste fem minutter af kampen, siger William Gantzhorn til Sermitsiaq.AG.

Det danske hold var bagud med 3-1, da der manglede lidt over seks minutter af kampen, men på tre sene scoringer lykkedes det altså at vende kampen til en sejr på 4-3.

- Vi laver et comeback og scorer til 4-3 med et minut og 38 sekunder tilbage. En af de bedste kampe, jeg har nogensinde har oplevet. Det blev ikke til mange minutters spilletid fra min side, grundet af min sene ankomst til Danmark som gjorde jeg ikke fik trænet så meget med holdet før kampene. Hvilket også har sparket mig lidt ud af vores taktiske spil og så videre, fortæller han, og fortsætter:

- Jeg fik dog min debut i Champions League, hvilket jeg er evigt taknemmelig for.

Hovedturneringen starter i oktober

Det er første gang, at et dansk hold kvalificerer sig til hovedturneringen i Champions League i futsal, hvis man lige ser bort fra, da Gentofte-holdet gjorde det for to år siden i en noget decimeret udgave af turneringen grundet corona.

Dengang røg de ud til portugisiske Sporting. Men holdet er nu igen klar til at spille mod de største futsal-hold i Europa.

- Vi skal til Kosovo og spille 'main round', hvilket jeg glæder mig utrolig meget til. Jeg vil træne hårdt op til det, og håber jeg kan bidrage med en masse til holdet, lyder det fra William Ganzhorn.

'Main round' i Champions League i futsal starter den 25. oktober.