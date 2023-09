Futsal: William Gantzhorn i action for det danske landshold

Jensine Berthelsen Torsdag, 21. september 2023 - 16:45

Kampene mod Argentina og Marokko er et led i forberedelserne til kvalifikationsturneringen i april med henblik på slutrunden om Europa Mesterskabet i starten af 2024.

Med i truppen er William Gantzhorn, som den første grønlænder på et dansk A-landshold, nemlig det danske Futsal-landshold for herrerne.

- Jeg er heldig og kender alle på landsholdet. Jeg har spillet 1 1/2 i Danmark forud for min debut, så det var en megafed oplevelse at ankomme til landsholdet, fortæller William Gantzhorn.

Debutkampene

Den unge futsal-komet William spillede sin debutkamp mod Argentina den 17. september. Argentina er nr. 5 på verdensranglisten. Danmark er til sammenligning rykket op som nr. 78. Men helt sensationelt spillede Danmark sig til en uafgjort 5-5.

Derimod fik det danske landshold masser af udfordringer mod Marokko da venskabskampen blev afviklet den 19. september, her vandt Marokko hele 8-1 mod Danmark.

- Jeg var heldig og fik god spilletid, jeg var med fra starten af begge kampe. Det var ikke mod hvemsomhelst, for vores første møde var mod Argentina, sølvvinderne fra sidste VM, og så et utroligt godt spillende Marokko. Det var lidt noget andet at møde Marokko, for deres spillestil er noget helt andet, de spiller utroligt hurtigt, de kender hinanden rigtigt godt og har masser af træningstid med hinanden.

Hverdagen i Sverige

Futsalverdenen har meget godt øje til Williams kundskaber på banen. Han har tidligere spillet for Gentofte Futsal og har været med til at sikre det danske mesterskab for klubben. Men nu spiller William på professionelt plan i Sverige, nemlig Örebro SK Futsal. Det mener han vil komme til gavn i forhold til landsholdets fremtidige kampe:

- Det er en stor fordel at jeg spiller for Örebro SK Futsal, det er på højt professionelt plan og jeg kan vedligeholde min træning og spille mange kampe i hverdagen og det er en god tilgang til at spille for landsholdet, fortæller William Gantzhorn overfor Sermitsiaq.AG

Indtil videre har det danske Futsal-landshold spillet mere end 100 kampe, som har givet 36 sejre, 15 uafgjorte og 52 nederlag med en målscore på 298 mod 374, og nu er der for alvor William skal være med til at vinde endnu flere sejre til Danmark.

- Jeg håber selvfølgelig at vi når hele vejen til EM og at jeg til den tid er så kampklar at jeg bliver udtaget til truppen, siger futsal-kometen William Gantzhorn til Sermitsiaq.AG.