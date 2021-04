Futsal: Her er semifinalisterne ved GM

Nukappiaaluk Hansen Fredag, 16. april 2021 - 13:59

To hold fra Nuuk samt et hold fra henholdsvis Maniitsoq og Qaqortoq er klar til semifinalerne ved herrernes grønlandsmesterskaber i futsal for herrer, som spilles i Godthåbhallen i Nuuk i disse dage.

B-67 sluttede på toppen af Pulje A med maksimumpoint, efter holdet slog Nagdlunguak fra Ilulissat med 5-2. Dermed skulle den anden kamp i puljen afgøre, hvilken hold skulle følge med B-67 til semifinalerne.

Dramatisk afslutning

I tilfælde af sejr, uafgjort eller et-målsnederlag ville Nagtoralik ryge videre til semifinalerne, to-målssejr til IT-79 ville sende Nagdlunguak til medaljekampene, mens IT-79 skulle vinde med over tre overskydende mål for at kvalificere sig til semifinalerne.

Få sekunder før slutfløjtet førte IT-79 med 5-3, som ville sende Nuuk-holdet og Nagtoralik ud af turneringen, men så scorede IT-79 til sidst, til slutresultatet 6-3, som sender holdet videre til lørdagens semifinaler.

Semifinaler

I Pulje B vandt Aqissiaq fra Maniitsoq overbevisende over I-69 fra Ilulissat med 13-2, som sendte holdet til semifinalerne. I den sidste kamp i puljen, Kugsak-45 og K-33, skulle førstnævnte hold vinde med fem mål for at komme videre. Qasigiannguit-holdet vandt kampen med 2-1, og det betyder, at K-33 slutter som nummer to i puljen, mens Aqissiaq slutter på toppen af puljen.

Det betyder, at puljevinderne i Pulje A, B-67, spiller mod K-33 i lørdagens første semifinale, mens den anden semifinale vil stå mellem IT-79 og Aqissiaq.