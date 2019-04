Futsal: Semifinaleholdene er fundet

Nukappiaaluk Hansen Lørdag, 27. april 2019 - 11:20

Nuuk-holdene B-67 og Sineriak, Kagssgssuk fra Maniitsoq samt Nagdlunguak fra Ilulissat.

Det er semifinaleholdene ved futsal-mesterskaberne, Final 6, der spilles i Nuuk i disse dage.

Den første semifinale kamp spilles mellem B-67 og Sineriak, hvor kampen fløjtes i gang klokken 15.00, mens den anden semifinalekamp står mellem Kagssagssuk og Nagdlunguak, hvor der er kickoff klokken 17.30.

Fredagens kampe

Fredagens første kamp mellem Sineriak og Kagssagssuk blev en forventet spændende kamp hvor Sineriak lagde ud med flot spil og mange store målchancer som hurtigt gav pote til 1-0 føring. 2-0 blev det også hvor Sineriak sad på kampen inden kagssagssuk vågnede op og kom tilbage i kampen ved 2-1 og 2-2 var de pludselig dem som var ovenpå og kunne gå til pausestillingen 3-2 til Kagssagssuk.

Kagssagssuk kom også flyvende ud til anden halvleg og bragte sig yderligere foran 4-2 og 5-2 inden Sineriak kom igang og fik reduceret til 5-3 og 5-4.

Spændingen blev dog punkteret af et mål mere til kagssagssuk Samt et rødt kort til Sineriak som ikke kunne holde momentum i undertal. Her kunne kagssagssuk komfortabelt lukke kampen og fik scoret til 9-5.



Favoritterne leverede varen

Anden kamp mellem N-85 og N-48 kom overraskende igang. På trods af at N-48 kom foran tidligt slog N-85 til 2 gange på kort tid. Det lykkedes dog N-48 at svare igen uden de store anstrengelser og holdene. Gik til halvleg 3-3.

Anden halvleg blev som forventet med overtag i spil og chancer til N-48 som uden de store armbevægelser vandt kampen.



Sidste kamp mellem B-67 og Kugsak var på papiret uden betydning. Første halvleg endte 3-2 til B-67, kampen sluttede 12-2.

Finalen og bronzekampen spilles i morgen, søndag.