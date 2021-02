Futsal: Landstræner får aftale forlænget

Redaktionen Tirsdag, 09. februar 2021 - 08:39

KAK har mandag forlænget aftalen med futsal landstræner René Olsen. Det oplyser Grønlands Fodboldforbund i en pressemeddelelse.

- Vi kan med glæde meddele, at Kalaallit Arsaattartut Kattuffiat (KAK) netop har forlænget sin aftale med herrer futsal landstræner René Olsens aftale frem til og med 2023, oplyser KAK i en pressemeddelelse.

- Jeg er glad og stolt over forlængelsen, og at KAK med forlængelsen har givet mig anerkendelse for det arbejde, jeg har gjort de seneste år, siger René Olsen, der glæder sig over tilliden og ser frem til at bygge videre på landsholdets udvikling.

Kommuneturneringer

- Lige nu er det en speciel tid, men vi må arbejde ud fra de muligheder, der er. Få samlet og set spillerne, hvor vi kan og ud fra de gældende regler og lagt en plan for året, som kan holde os i gang, til vi igen må rejse ud og spille landskampe, siger han og fortsætter:

- Målet er klart: Vi skal søge at nærme os de nationer, vi møder til blandt andet Nordic Cup, slutter futsal-landstræneren.

Hans næste opgave bliver at overvære de kommende turneringer, der bliver afviklet i kommunerne. Her skal spillerne ses i kamp, og der skal udvælges regionshold, som skal samles i kommunerne.