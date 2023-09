Futsallandshold gør klar til Nordic Cup

Kassaaluk Kristensen Søndag, 24. september 2023 - 14:10

Grønlands Boldunion samler herrelandsholdet og U19 landsholdet i futsal i Nuuk, så holdet kan rystes sammen lige før turneringen Nordic Cup, der afholdes i Danmark i december.

Landsholdet er netop udtaget på baggrund af resultater i grønlandsmesterskaberne og skal samles i dagene 2.-8. oktober 2023.

- Det er vigtigt at skabe gode træningsmiljøer med kamp om pladserne, hvor man skal passe sin træning for at være med. Der skal arbejdes taktisk, teknisk og med det mentale, der kræves for at være med på højeste plan, siger landstrænerne René Olsen og Bo Holden.

Udtaget spillere i herrelandsholdet:

Peter Berthelsen John-Ludvig Broberg Niklas Thustrup Johansen Bror Bernhardsen Hans Ole Kleist Aiko Nielsen Phillip Holmene Nick Reimer Bastian Rosing Rene E. Petersen Malik Pedersen Karsten M. Andersen Hans Karl Berthelsen Mika Thyssen Henrik Kleist Ras Abelsen Kent Jeremiassen Aputsiaq Andersen Aqqalooraq Møller-Lund Inutsiaq Davidsen

Landsholdet skal spille en kamp mod U19, så de unge talenter også kan blive udfordret.

- Her forventer vi at bygge videre på det gode takter med højt tempo og fokus, vi har set i de sidste to turneringer, vi har deltaget i, siger René Olsen.