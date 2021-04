Futsal: KAK ansætter ungdomslandstræner 

Nukappiaaluk Hansen Fredag, 23. april 2021 - 16:03

Fodboldforbundet KAK har målsætning om at styrke talentområdet i både futsal og fodbold, da det er talenterne som kommer til at tage pladserne på A-Landsholdet i fremtiden.

Derfor har forbundet ansat landstræner i futsal for U19-drengene, hvor John Eldevig er blevet ansat på posten, skriver KAK i en pressemeddelelse.

- Jeg ser frem til at udvikle disse unge spillere og gøre dem parate til at træde ind på A-landshold, så springet ikke bliver så stort for dem, siger John Eldevig i meddelelsen.

Første opgave for den nye U-landstræner bliver at overvære de kommende og igangværende turneringer. Her skal spillerne ses i kamp og der skal udvælges bruttolandshold som skal samles i midt maj.