Futsal: Herrelandshold skal til Nordic Cup i Finland

Redaktionen Mandag, 28. oktober 2019 - 12:19

Herrelandsholdet i Futsal skal deltage i Nordic Cup 2019, der skal afholdes i Finland i dagene 29. november til og med 3. december.

Som en del af forberedelserne skal landsholdet samles i Nuuk 1.-5. november og trænerteamet udtager spillerne på baggrund af træningsforberedelser. En gruppe på 17 spillere skal til Finland til Nordic Cup, oplyser Grønlands Boldspil Union, GBU.

- Vi har et par skader og et par afbud, men forventer at kunne kæmpe med om point i flere af kampene, hvis vi rammer dagen. Erfaring fra disse typer kampe er meget afgørende for holdets udvikling, og vi flytter os i den rigtige retning med flere og flere spillere og talenter, der kan spille med om pladserne, siger René Olsen og Tekle Ghebrelul, der er trænere for landsholdet.

Danmark er netop blevet nr. 2 i en turnering i Kina, mens Finland og Sverige, som de eneste i Skandinavien, er gået videre til VM kvalifikationens næste runde, blandt de 32 bedste i Europa, så der venter sig nogle rigtig svære kampe.

GBU oplyser, at deltagelsen realiseres på grund af hovedsponsorer, herunder Grønlandsbanken og KAK partner Elite Sport Greenland.

Følgende spillere skal til samling i Nuuk:

Mål:

Malik Mikaelsen Malik Hermarij Brian Rosing Kleist Aqqalooraq Lund

Spillere:

Patrick Frederiksen Nikki Petersen Katu Madsen Kunuuteeraq Isaksen Kaassannguaq Zeeb John Ludvig Broberg Frederik Funch Rene Eriksen Markus Jensen Bastian Rosing Lars Erik Reimer Nick Reimer Christian Bohmann Knudsen Kent Jeremiassen Søren Kreutzmann Malik Juhl Morten Fleischer Peter Leibhardt Philip Holmene Marco Leibhardt

Talent gruppen:

Henning Bajare Aputsiaq Gabrielsen Kristian Evaldsen Niklas Thisstup Ilataannguaq Mørch Mikki Brønlund

Der er seks spillere der enten er skadet eller har meldt afbud: