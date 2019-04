Futsal: Frederik Funch udtaget til det danske landshold

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 22. april 2019 - 12:41

- Jeg er selvfølgelig glad for at få muligheden for at prøve kræfterne af på det danske futsal landshold. Det er en kæmpe mulighed for mig og for grønlandsk fodbold i det hele taget. Det, at vi som grønlandske

futsalspillere kan gøre os selv aktuelle på det danske futsallandshold, er en kæmpe mulighed for alle, der gerne vil have chancen for at være med, hvor det er sjovest, siger Frederik Funch ifølge en pressemeddelelse.

Den 31-årige futsalveteran spiller til daglig for B-67.

- Grønland har ikke mulighed for at være med til EM- og VM-kvalifikationen, og det er noget man som grønlænder kan være med til, hvis man gør sig fortjent til det. Og det i sig selv må være en kæmpe gulerod for alle futsalspillere i Grønland. Futsal i Grønland er i en kæmpe udvikling lige pt, og jeg er selvfølgelig rigtig stolt og glad for at åbne døren for fremtidens unge herhjemme. Så jeg håber de grønlandske spillere rundt i landet, vil tage arbejdshandskerne på, og så er jeg sikker på vi nok skal skabe mange talentfulde spillere. Så alt i alt, er der en spændende fremtid i møde for grønlandsk futsal, siger Frederik Funch.

En milepæl

Den grønlandske landsholdsanfører har vist så gode takter at DBU nu banker på for at forsøge at overføre det gode spil til det danske futsal landshold.

- For første gang i KAKs historie er en spiller blevet udtaget til at repræsentere det danske landshold. En milepæl for forbundet og for Frederik selv. Vi kan kun håbe, at det er første gang af flere ture, hvor

Frederik bl.a. kan komme til at spille EM- og VM-kvalifikationskampe, som vi jo selv ikke har mulighed for, udtaler Grønlands landstræner, René Olsen.

Den danske landstræner, Nikolaj Saabye udtaler:

- Vi glæder os meget til at se Frederik an på turen til Ungarn. Vi har set ham i en del kampe efterhånden. Det er meget tydeligt for os, at både Frederik, men også grønlandsk futsal generelt har været i en

rivende udvikling. Fredrik rejser til Danmark den 23. april og træner med det danske landshold inden de rejser videre til Ungarn for at spille to venskabskampe, oplyser landstræneren.