Futsal-landsholdet er udtaget

Nukappiaaluk Hansen Torsdag, 12. september 2019 - 11:19

Landstrænerteamet René Olsen og Tekle Ghebrelul har udtaget den grønlandske landsholdstrup i futsal, som skal deltage ved den internationale turnering i Kroatien.

Holdet møder Belgien og Saudi Arabien ved gruppespillet ved turneringen.

Flere afbud

- Truppen er nu barberet ned til 17 spillere som skal ned og vise hvad de duer til. Vi har et ungt hold med, som vi kan bygge videre på de næste mange år og forventer en masse gode kampe, som kan modne vores spillere med den fornødne erfaringer fra internationale kampe. Et par af de rutinerede spillere har været nødt til at melde afbud på grund af skader, men det er jo så bare chancen for de nye spillere for at vise deres værd, siger landstrænerne.

Holdet møder Saudi Arabien den 21. september, mens det gælder Belgien dagen efter. Landsholdet møder Norge i en træningskamp den 23. september.

Der spilles placeringskampe den 25. september.

Truppen ser således ud:

Karsten Andersen

John-L Broberg

Niklas Thorleifsen

Patrick Frederiksen

Bastian Rosing

Lars Erik Reimer

Nick Reimer

Søren Kreutzmann

Markus Jensen

Karl Louis Sandgreen

Rene Eriksen

Philip Holmene

Henning Bajare – målmand

Aqqalooraq Lund – målmand

Kent Jeremiassen

Mikki Brønlund

Niklas Thustrup Johansen