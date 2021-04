Futsal-landsholdet skal på træningssamling

Nukappiaaluk Hansen Tirsdag, 27. april 2021 - 16:32

Det grønlandske futsal herrer bruttolandshold samles efter planen i Nuuk fra torsdag 29. april til søndag den 2. maj.

Her skal der trænes frem mod det store slag mellem Nord og-Sydgrønland, hvor styrkeforholdet bliver sat på plads for hvem, der har de bedste spillere. Der spilles to kampe, nemlig lørdag og søndag, fremgår det i en pressemeddelelse.

- Det er vigtigt at skabe et miljø med kamp om pladserne, hvor man skal passe sin træning for at være med. Der skal arbejdes taktisk, teknisk, testes og med det mentale der kræves for at være med på højeste plan, udtaler landstrænerne René Olsen og Kaassannguaq Zeeb.

Virtuelle møder

Samlingen skal bruges om en del af landsholdets planer om fortsat udvikling af landsholdet som kun kommer ved at spille kampe. Det er samtidig en bruttosamling, som giver nye talenter chancen for at vise deres værd i kamp om pladserne på A-holdet.

- Forud for GM er brutto spillerne blevet samlet virtuelt for at indarbejde så mange ting som muligt. Her er der blandt andet arbejdet med mental træning, kost og skadesforebyggelse. Virtuelle online møder og en spændende og anderledes måde at operere på og vi vil helt sikkert praktiserer dette mere fremadrettet, lyder det fra landstrænerne.

Bruttotruppen er udtaget i forbindelse med Regionsmesterskaberne, GM samt træningsindsats:

Truppen:

Syd:

1 Patrick Frederiksen

2 Karsten M. Andersen

3 Hans Karl Berthelsen

4 Bastian Rosing

5 Frederik Funch

6 Niels Patrick Jensen

7 Kent Jeremiassen

8 Nikki Rosing

9 Kuluk Hermansen

10 Niklas Kleist

11 Henrik Kleist

12 Philip Holmene

13 Aputsiaq Andersen

14 Nikki Petersen

15 Nuka Mark Nielsen

16 Nick Hermansenn

17 Henning Bajare

Reserver:

Alex Tellesen

Rass Abelsen

Ilataannguaq Mørch

Nord:

1 Karl Peter Street

2 Karl Louis Sandgreen

3 Brian Bernhardsen

4 Bror Bernhardsen

5 Klaus Jeremiassen

6 Peter Leibhardt

7 Rene Eriksen

8 Nick Reimer

9 Lars Erik Reimer

10 Niklas Thustrup Johansen

11 Søren Hansen

12 Abilinnguaq Sandgreen

13 Niels Erik Eriksen

14 Marco Leibhardt

15 Peter Berthelsen

16 Malik Hermarij

Årsplan for landsholdet dette år (kun plan)