Futsal-landsholdet skal til Kroatien

Nukappiaaluk Hansen Tirsdag, 20. august 2019 - 11:28

Stærke modstandere venter for de grønlandske futsal-spillere ved turneringen i Kroatien, der skal afholdes fra den 20. til og med 26. september.

Grønland er i Gruppe B ved turneringen, hvor holdet skal møde Belgien og Saudi Arabien. I gruppe A spiller Montenegro, Norge samt Turkmenistan.

Der er udtaget en stor bruttotrup på i alt 37 spillere og skal barberes ned til 17 spillere før afrejse. Her skal spillerne forsøge at imponere landstrænerne og kæmpe for at deres navn bliver en del af holdet, der skal repræsentere Grønland.

- Der ligges stor vægt på at spillere der skal i betragtning til landsholdet er gode rollemodeller for de unge samt at der bliver trænet seriøst. Det er således et krav at spillerne træner mindst 4-6 gange om ugen og lever op til (og består) de løbende test der vil blive arrangeret, meddeles det i pressemeddelelsen.

Kampprogram:

21/9/2019: Grønland - Saudi Arabia

22/9/2019: Belgium - Grønland

23/9/2019: Grønland – Norge (venskabskamp)



25/9/2019 Placeringskampe:

14.00 3A - 3B

16.00 2A - 2B

18.00 1A - 1B

Den store 37 mands bruttotrup består af følgende navne:



Trænere:

René Olsen, landstræner

Tekle Ghebrelul, ass. landstræner

Loke Svane - Målmandstræner



Mål:

1 Malik Mikaelsen

2 Malik Hermarij

3 Brian Rosing Kleist

4 Gabriel Petersen

5 Aqqalooraq Lund

6 Henning Bajare

Spillere:

1 Kristian Evaldsen (Titsi)

2 Ilataannguaq Mørch

3 Julius Motzfeldt

4 Niklas Thisstup - DK

5 Kaassannguaq Zeeb

6 John Ludvig Broberg

7 Frederik Funch

8 Ari Hermann

9 Markus Jensen

10 Niklas Thorleifsen

11 Lars Erik Reimer

12 Nick Reimer

13 Nukannguaq Zeeb

14 Hans Karl Berthelsen

15 Søren Kreutzmann

16 Malik Juhl

19 Morten Fleischer

20 Kaali L. Mathæussen

21 Philip Holmene

22 Kuluk Ezekiassen

23 Peter Leibhardt

24 Nikki Petersen

25 Karsten M. Andersen

26 Bastian Rosing

27 Amos Rosbach

28 Kent Jeremiassen

29 Rene Eriksen

30 Patrick Frederiksen

31 Mikki Brønlund

32 Aputsiaq Gabrielsen

33 Marco Leibhardt

34 Kunuuteeraq Isaksen

35 Karl Louis Sandgren

36 Ado Løvstrøm

37 Lukas Sørensen - DK