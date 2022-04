Futsal-klub indgår aftale med Brøndby IF

Nukappiaaluk Hansen Fredag, 08. april 2022 - 14:16

Nuuk-klubben Young Guns Futsal 2019 har indgået en samarbejdsaftale med den danske traditionsrige fodboldklub, Brøndby IF.

Forhandlingerne om samarbejde med Brøndby IF blev indledt sidste år, og parterne underskrev aftalen torsdag, oplyser Young Guns Futsal 2019 til Sermitsiaq.AG.

Erfaringsdeling og fællesstræninger

- Samarbejdet omfatter blandt andet, at udvikle spillere og trænere i begge klubber, erfaringsdeling, fællestræning i Danmark, Grønland og andre lande. Begge klubber tilbyder træningslejr for deres spillere og trænere, meddeles det.

Mindst en gang om året tilstræber begge klubber sig på at deltage i futsal-stævner primært arrangeret af Brøndby IF og Young Guns Futsal 2019.

Løbende tæt dialog

Derudover skal samarbejdet bistå af en opbygning af agentnetværk og muligheder for analyse af begge klubbers kampe og træning.

- Skulle der opstå en interesse for en spiller fra samarbejdsklubben er parterne enige om at et eventuelt skifte skal ske i respekt for ånden i denne samarbejdsaftale. Der er mellem parterne enighed om at der skal være en løbende og tæt dialog for at styrke og udvikle samarbejdet, lyder det.

Aftalen har fokus på futsal, men omfatter også udendørsfodbold.