Fungerende departementschef udpeget

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 28. februar 2020 - 16:13

Den nuværende departementschef Lone Nukaaraq Møller har tidligere meddelt, at hun har fået job som direktør for Forvaltningen for Børn og Skole i Kommuneqarfik Sermersooq.

Hendes åremålskontrakt var udløbet og hun følte, at tiden var inde til at prøve noget nyt.

Det er således ikke lykkedes for Selvstyret at få ansat en ny, hvorfor Karsten Peter Jensen, der er afdelingschef i departementet, kommer til at fungere i chefstolen, inder der bliver udpeget en ny.