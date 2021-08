Der er fundet smitte blandt unge i Nuuk

Merete Lindstrøm Torsdag, 19. august 2021 - 10:18

Onsdag er fem unge i Nuuk konstateret smittet med coronavirus. Mindst én af de smittede er elev på GUX. Elevens klassekammerater er sendt hjem og skal testes, før de kommer tilbage på uddannelsesstedet, oplyser rektor på GUX Nuuk, Mikael Enggard, til Sermitsiaq.AG.

- Det gælder selvfølgelig også underviserne, uddyber han.

Landslægeembedet oplyser, at nærkontakter til alle de smittede vil blive kontaktet af Coronasekretariatet. Da der er tale om samfundssmitte, opfordres alle, der har symptomer, til at holde sig hjemme og blive testet.

Landslægeembedet er på nuværende tidspunkt ved at danne overblik over smitten blandt de unge i hovedstaden, men ved altså på nuværende tidspunkt at mindst en af de smittede er elev på GUX.

Ingen nedlukning

På GUX er rektor Mikael Enggaard glad for den store tilslutning, han har oplevet blandt de studerende til vaccinationsprogrammet.

- Det er positivt, at vi er så langt med vacciner. De bliver ikke tale om regulær skole nedlukning på nuværende tidspunkt. Når der er smitte i Nuuk, så må vi påregne, at vi med mellemrum får en elev, der er smittet. Det gælder om at finde en balance i, hvordan man reagerer på det, siger Mikael Enggard.

Eleven har selv taget initiativ til at blive testet på grund af symptomer og har derefter kontaktet GUX om resultatet.

Torsdag er køen ved testcentret i Nuuk igen flere hundrede meter, hvor mange unge er at finde på trods af den silende regn.

Det samlede smittetal for det seneste døgn vil som sædvanligt blive meldt ud klokken 12.00