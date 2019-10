Fuldskab stoppede Disko Line-sejlads

Nukappiaaluk Hansen Tirsdag, 22. oktober 2019 - 11:42

Blandt passagererne, der måtte vente i adskillige timer for at komme fra Aasiaat til Kangaatsiaq, var to af Kommune Qeqertaliks socialmedarbejderne Sissi Lange og Najannguaq Olsvig Sandgreen.

I en pressemeddelelse fra Kommune Qeqertalik fortæller de om deres oplevelse:

- Vi kom lidt i halv syv om morgenen. Lidt efter klokken syv fik vi den besked, at vi var nødt til at vente lidt på en af besætningsmedlemmerne, der endnu ikke var dukket op. Derefter fik vi besked om, at de (Disko Line red.) ikke kunne fortælle, hvornår vi skulle afsted, da et af besætningsmedlemmerne var fuld, fortæller Sissi Lange og Najannguaq Olsvig Sandgreen.

Kraftig kritik

Herefter blev socialmedarbejderne oplyst af, at deres afgang til Kangaatsiaq var forsinket, så de først kunne komme afsted klokken 16.30.

På billedet ses socialmedarbejderne i Kommune Qeqertalik, Najannguaq Olsvig Sandgreen og Sissi Lange Kommune Qeqertalik

- Vi ringede til Diskoline, om hvorvidt vi ville få penge til køb af forplejning. Det er nødvendigt med en god portion stædighed, hvis man kommer ud for forsinkelser med Disko Line. De ansatte i Disko Line børe være bedre til at anvise muligheder ved forsinkelser eller aflysninger. At afgangen med Diskoline er udsat på grund af fuldskab medfører ikke blot irritation men også en forsinkelse i arbejdet, siger Sissi Lange og Najannguaq Olsvig Sandgreen.

Beklager hændelsen

Administrerende direktør Noëlle Simoud beklager i en meddelelse.

- Disko Lines drift afhænger af besætningsmedlemmer. Desværre som mange andre virksomheder kan Disko Line rammes af syge besætningsmedlemmer, og til tider også besætningsmedlemmer, der desværre ikke kan komme på arbejde grundet alkohol. Dette kan vi fra Disko Line ikke andet end beklage, oplyser direktøren i en pressemeddelelse og fortsætter:

- Vi skal dog gøre opmærksom på og tydeliggøre, at Disko Line har en nultolerance over for personale der kommer på arbejde berusede eller påvirkede af andre rusmidler. Heri var tilfældet ikke, at besætningsmedlemmet kom på arbejde i beruset tilstand, men valgte at blive væk, uden at informere Disko Line, skriver Noëlle Simoud.

Procedureændring og konsekvenser

Efter hændelsen har rederiet strammet op på sine procedurer vedrørende deres besætningsmedlemmer, så de fremadrettet kan give informationer om forsinkelser eller ændringer i god tid, så passagererne ikke kommer til deres både/skibe forgæves.

- Vi kan vedrørende denne hændelse meddele, at der kommer til at være konsekvenser, men også forbedringer. Alle passagerer der ved længere forsinkelser med Disko Line henvises til at tage kontakt til kontoret, hvis de ønsker forplejning i ventetiden. De passagerer, der i går kontaktede Disko Lines kontor, har alle fået frokost. Alle passagerer kom afsted samme dag, med lidt forsinkelser i tid, lyder det fra Noëlle Simoud.