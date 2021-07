Fuldfart over GM i Qajaq

Nina-Vivi Møller Andersen Mandag, 12. juli 2021 - 18:11

- GM i Qajaq køre godt i øjeblikket, der er ikke nogen, der er kommet til skade, siger formanden for qajaq-foreningen, Qajaq Nuuk, Pavia Tobiassen.

I solskinsvejret tog Danny Klamer fra Nuuk på fem år første pladsen både i kortdistance og langdistance kapløb i Qajaq hos de 4-6-årige. Nelas Enoksen (Nuuk) og Søren M. Frederiksen (Qaqortoq) blev nummer to og tre. Hos pigerne mellem 7-9 år blev Natuk Mølgaard nummer et i kortdistance, og Arnannguaq Jensen Petersen fra Ilulissat vandt i langdistance.

Vejret har haft indvirkning på programme undervejs.

- Vi har rykket lidt rundt på programmet. Der skulle have være vendinger i søndags, men på grund af vejrudsigten i denne uge rykkede vi langdistancen til søndag. Så det vigtigste kapløber er afsluttet, men vi har stadig fuld fart på , og alt er som det skal være, siger Pavia Tobiassen.

Vindere i langdistance

Under langdistance kapløb skulle mændene ro 20 km, mens kvinderne skulle ro 15 kilometer.

Hos de 20-34-årige mænd vandt Ari Josefsen fra Nuuk, mens Kristian Evaldsen også fra Nuuk blev nummer to og Paulus Jensen fra Qaqortoq tog tredjepladsen. Formanden for qajaq-forenigen i Nuuk, Pavia Tobiassen blev nummer et i langdistance hos mændene fra 35-49årige. Mens Abel Jakobsen fra Qaqortoq tog andenpladsen og John Eliassen fra Ilulissat blev nummer tre.

- Nogle har lidt ondt i deres led, men der er ikke nogen, som er kommet alvorligt til skade. Det kører så godt, at vi nogle gange er forud for planen, siger Pavia Tobiassen.

Langdistance for kvinderne fra 35-49 år vandt Ida Nielsen fra Nuuk, hun roede disancen på under en time. Sofie Rosa Jakobsen fra Qaqortoq blev nummer to og Nukannguaq Aura Johansen fra Ilulissat blev nummer tre i mål fem minutter efter vinderen.

Johanne B. Tobiassen tog sejren alene i langdistance kapløbet, da hun var den eneste kvinde fra 50-59årige kvinder. John Pedersen fra Ilulissat vandt hos mændene fra 50-59årige. Hvor Max Odinberg fra Tiniteqilaaq blev nummer to og John Jensen fra Ilulissat blev nummer tre.

Blandt de ældste deltagere på langdistance roning vandt Hanseeraq Kleemann fra Nuuk, mens den 70årige Peter Olsen fra Ilulissat blev nummer to.

Alle deltagere samler på point for at blive den bedste qajaq-roer. De bedste qajaq-roer vil blev hyldet efter den sidste del af turneringen, som er på lørdag den 17. juli.