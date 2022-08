Fuld fart over lufthavnen

redaktion Torsdag, 25. august 2022 - 08:33

Der går ikke længe, så skal første halvdel af den nye lufthavnsbane være klar til brug. Allerede i oktober skal det være muligt for Dash8’erne at bruge landingsbanen og den gamle lufthavnsbane vil så begynde at blive udfaset.

Avisen AG er på besøg i den kommende lufthavn i Nuuk, hvor safety manager i Munck, Bo Reichertz, fortæller om hvor langt, de er kommet.

Vi starter i campen, hvor der er 90 små værelser, men der er omkring 140 ansatte – 160, hvis underleverandørerne bliver talt med – så nogle bor på hotelværelser eller i private indlogeringer rundt omkring i byen. I campen er der også kontorer og en kantine med tre kokke, hvor der bliver serveret mad tre gange om dagen til alle arbejderne, der typisk har en arbejdsdag på 10-11 timer, enten dag- eller nattevagt.

Svært at få lokal arbejdskraft

For at nå så meget som muligt, inden sne og is lægger sig igen over landskabet, har Munck tilkaldt arbejdskraft fra hele verden. Der er 19 nationaliteter, hvoraf de fleste af dem kommer fra Sri Lanka, men der er også arbejdere fra Polen, Portugal, Argentina. Så er der selvfølgelig også nogle lokale, dem er der omkring 35 af.

Det er lidt forskelligt, hvad den lokale arbejdskraft laver. Nogle kører maskiner, andre er i køkken og andre er igen svejsere og mekanikere.

- Det er nogle med kvalifikationer og nogle, der kan. De er gode medarbejdere, siger Bo Reichertz og tilføjer, at arbejdspladsen gerne så flere lokale på pladsen.

- Men det er virkelig svært, at få lokal arbejdskraft.

