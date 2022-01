Frygt for spionage og splittelse

Redaktionen Lørdag, 08. januar 2022 - 11:03

Forsvarets Efterretningstjeneste sender i deres årlige sikkerhedsvurdering ”Udsyn” et meget klart signal om, at der i højere grad end tidligere er bekymring for cyberspionage og påvirkningskampagner herunder falske informationer rettet mod Grønland og Færøerne med det formål at splitte de tre dele i Rigsfællesskabet ad.

Det siger Kristian Søby Kristensen, der er seniorforsker ved Center for Militære Studier på Københavns Universitet i følge avisen Sermitsiaq.

– Efterretningstjenesten henviser som eksempel til det falske brev tilbage fra 2019, der forestillede at være fra naalakkersuisoq for udenrigsanliggender Ane Lone Bagger til den republikanske senator Tom Cotton, og som skabte politisk uro ikke mindst blandt danske politikere. Det brev mener man i dag, at Rusland havde fabrikeret for at fremme politiske og økonomiske interesser.

Lettere adgang til hemmeligheder

Ifølge Kristian Søby Kristensen ved man, at Rusland og Kina spionerer bredt mod danske myndigheder, personer og firmaer, og derfor er det nærliggende at tro, at der også spioneres i Grønland og på Færøerne.

